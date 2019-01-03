张念群：电子转账直接进户头．教部特别拨款无法干捞 教育部副部长张念群强调，她已经和相关麻坡华小工委会主席联系，了解到这次拨款抽佣事件，涉及的是冒充议员助理的承包商，而非该选区的议员助理。

（柔佛．麻坡3日讯）教育部副部长张念群强调，她已经和相关麻坡华小工委会主席联系，了解到这次拨款抽佣事件，涉及的是冒充议员助理的承包商，而非该选区的议员助理。

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她针对议员选区拨款予学校遭到抽佣一事发表文告说，“我在获得有关信息后，已经马上告知有关学校和单位向反贪会举报。”

她表示，必须强调的是，这次的抽佣事件，是针对议员的选区拨款，而非教育部或财政部给予学校的维修特别拨款。

她表示，教育部和财政部在2018年12月发放的特别拨款，是通过电子转帐系统（e-Vendor），全数直接进入学校或董事部户头，因此不可能出现抽佣或干捞的行径。

倘若有人对政府拨款要求回扣、抽佣或干捞，特别是给予学校的拨款，我呼吁校方或相关单位必须挺身而出，勇敢向反贪会举报，并将涉案人物绳之于法，否则将会姑息养奸。

她指如果有人冒充议员助理，学校也必须再三和相关选区的议员或其他助理求证，甚至是社区的社团领袖取得正确联络，才不会让他们有机可乘。

赛沙迪在社交媒体账号帖文，澄清涉嫌拨款抽佣的并非其选区助理。（图：星洲日报）