黄俊历：避免抽佣事件重演．细列国州议员拨款程序 能源、科艺及环境部长杨美盈政治秘书兼东甲区州议员黄俊历，今日透过本报细列国州议员拨款程序，让各界厘清整个拨款程序，避免抽佣事件一再重演。

（柔佛．麻坡3日讯）能源、科艺及环境部长杨美盈政治秘书兼东甲区州议员黄俊历，今日透过本报细列国州议员拨款程序，让各界厘清整个拨款程序，避免抽佣事件一再重演。

广告

■州议员拨款步骤

●现金拨款（受惠单位：扶贫计划、福利及社团组织）：

1.州议员宣布拨款；

2.由州议员与县长的联名户头，直接开出支票给个人受惠者或单位。

●小型工程与器材拨款

1.州议员负责向州务大臣办公室申请拨款；

广告

2.获批后，批准函将交给县署办公室；

3.县署办公室将从向县署注册的承包商名单中，遴选合适的承包商；

4.承包商代表将直接与受惠单位洽商工程或器材事宜；

5.县署办公室将执行所有后续工作，州议员不再牵涉其中。

广告

■国会议员拨款步骤

●现金拨款（受惠单位：扶贫计划、福利及社团组织）：

1.国会议员宣布拨款；

2.首相署批准后，拨款将直接存入受惠单位户头。

●小型工程与器材拨款，则程序与州议员拨款同。