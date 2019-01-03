10学生报到上课．太平大直弄益华华小不会关闭 近年来学生来源严缺，而数度面临关闭危机的大直弄益华华小，昨日的开课日迎来3名学生，今早原有7名学生也正式报到，使到该校今年有了10名学生。

大直弄益华小学全体师生在正式上课时合照，后排右四是许金凤。（图：星洲日报）

（霹雳．太平3日讯）近年来学生来源严缺，而数度面临关闭危机的大直弄益华华小，昨日的开课日迎来3名学生，今早原有7名学生也正式报到，使到该校今年有了10名学生。

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益华华小因大直弄岛民不断外迁，学生人数不断减少。在2011年，这家华小原本已没有学生，所幸开学时迎来3名巫裔学生，让该校得以生存下来。

2016年有3名巫裔学生决定转校后，益华再度面临没有学生的困境，最后关头有学生来报名，去年更获得蒲种喜乐之家多名学生，以及岛上居民的孩子加入，使学生人数达到11人。

校长：教师增至5人

去年有3名新生报读，虽然新生报名曾遭遇一些阻难，过后仍然获批，3人昨日到学校报到。

益华华小校长许金凤受访时说，昨天只有3名新生报到就读，另7名来自喜乐之家的学生今早才报到。

她指出，该校今年有10名学生，可说是进入了稳定期，暂时不必担心没有学生而被逼关闭。

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她表示，随着学生人数增加，该校老师也增加了3人，共有5名教师及一名校长，可说是相当圆满了。

她表示，昨日报到的有3名本地学生包括一年级新生、二年级及三年级学生。

“今天到来的是喜乐之家的7名学生，他们因交通安排问题，昨午才抵达大直弄，今早报到。”

许金凤说，随着所有学生正式上课后，目前该校一及六年级各开一班，二至五年级则是复级班。