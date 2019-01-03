魏家祥：拉大拨款论避重就轻．“林冠英比心虚更心虚” 马华总会长拿督斯里魏家祥揶揄财政部长林冠英，在过去两个月针对拉曼大学学院（TARUC）拨款课题发了15篇文告，却始终闪避他提出的核心问题，就连所整理出来的演进表也避重就轻，是比心虚更心虚的演进表。

（亚依淡3日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥揶揄财政部长林冠英，在过去两个月针对拉曼大学学院（TARUC）拨款课题发了15篇文告，却始终闪避他提出的核心问题，就连所整理出来的演进表也避重就轻，是比心虚更心虚的演进表。

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发文告多重复14字

他说：“林冠英发了这么多文告，大部份都在重复14字——‘政治归政治，教育归教育’、‘政教分离’。如果这样的论述站得住脚，他应该直面回应我的质疑和挑战。但可惜，他完全不敢回应。”

魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日在脸书揶揄上述演进表避重就轻更突显林冠英的心虚，同时针对TARUC拨款课题列出6道核心问题，其中包括如果政府不应该拨款TARUC，为何林冠英、郭素沁、张聒翔等2017年还炮轰当时的政府给得太少？他们当时在演戏吗？

其他问题有：“请拿出证据佐证马华干预TARUC的学术自由。连身为行动党党员的马来学者达祖丁都力挺马华的办学理念，林冠英为何要栽赃嫁祸？”

“如果林冠英秉持‘教育纯粹归教育’的立场，那为何林冠英没反对宗教和教育结合的宗教学校或教会学校？是双重标准吗？”

“为何拉大的行政拨款被砍至零，而玛拉照旧获得37亿令吉，私立的吉隆坡大学（UniKL）也获得2460万令吉？”

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此外，他挑战林冠英废除政府大学的入学限制，并质问对方是否要一边维护政府大学的入学限制，一边打压造福中等家庭的TARUC？

他也不解财政部长为何爱管闲事，插手处理教育问题，而教育部长已说会每年资助TARUC，林冠英是不是只要针对马华就要插一脚？

指林没回答6核心问题

“既然这6道核心问题，林冠英一次都没回答，他还敢说整理出演进表？林冠英避而不答，不代表这些核心问题不存在，希望林冠英明白成语‘掩耳盗铃’的典故。”

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魏家祥也批评林冠英不了解几乎每一所大专每年都会调整学费的市场运作，并指TARUC去年10月23日申请调整学费顶限（Cap），在申请函中已清楚交代是为应付通货膨胀率、教职员薪金调整及提升大学设备，11月2日后再提进一步调整学费则是因林冠英大砍行政拨款至零。

“10月申请调整学费顶限是法律赋权每隔3年的惯例做法，几乎每所大专都这么做。11月再提进一步调整学费是源于突发状况，50年来的头一遭。这是很浅显易懂的道理，我难以相信财政部长和教育部副部长竟然无法明白。”

他也强调，政府大砍TARUC行政拨款至零，相等于学费总收入的15%，而TARUC若采取应对措施，如增加新学年学生人数、减少新学年各部门预算等计划，就能拉长补短，一定程度控制学费涨幅，持续成为优质廉宜的大专学府。