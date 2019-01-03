“不可强制学生买白板”．张念群：教育局调查 教育部副部长张念群说，学生及家长可根据校方所准备的练习簿、作业簿及文具等学校物品清单购买所需，校方不可强制家长购买。

张念群在脸书帖文，强调学生和家长可自由选择和购买所需的学校用品。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）教育部副部长张念群说，学生及家长可根据校方所准备的练习簿、作业簿及文具等学校物品清单购买所需，校方不可强制家长购买。

广告

张念群今日针对有校方强制家长购买“多用途单线白板”在脸书帖文指出，县教育局已在昨日（2日）到史里肯邦安国中进行调查。

她说，在该校发给学生的物品清单上清楚写明“学生可根据需求自由选择与购买”。

“白板是自由选购，不可强制。我已经指示校长，如有家长误解，必须允许他们退款。”

副教长办公室官员表示，她向该校校长了解情况时，后者说所有物品都供学生和家长自由选择。

随着新学年开学，星洲日报日前收集不同中学的中一书单，发现各别学校的书单总费用差距颇大，有些只需30令吉，有些却可高达250令吉，也有校方强制家长购买“多用途单线白板”，因此张念群也强调：“白板是自由选购，不可强制”。