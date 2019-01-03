首长：移民自主权 法律 边界领土 海陆资源．“砂4领域不开放谈判” 砂拉越州政府已经明确向联邦政府作出表态，在4个领域绝不开放谈判，即移民自主权、法律、边界领土及海陆与边界资源拥有权。

首长阿邦佐哈里（前排中）昨日在召见砂谘询委员会委员后，召开新闻发布会公布日前出席由首相敦马哈迪主持的指导委员会会议的内容，前排左起为旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林及副首长道格拉斯，右起为首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达及第二财政部长黄顺舸；后排左起为砂律政司达拉玛目、石隆门区州议员亨利吉纳、克邻区州议员阿里比朱、摩拉端区州议员依德里斯布安、峇都林当区州议员施志豪、首长署助理部长（企业事务）阿都拉赛顿、丹绒峇都区州议员周政新、武吉阿瑟区州议员郑爱鸰、砂副议长格拉瓦加拉及卑尔骚区州议员陈超耀。（图：星洲日报）

（砂拉越．古晋3日讯）砂拉越州政府已经明确向联邦政府作出表态，在4个领域绝不开放谈判，即移民自主权、法律、边界领土及海陆与边界资源拥有权。

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同时，尽管财政部长认为砂拉越实行征收5%石油产品销售税是不适当之举，惟砂拉越政府强调这是砂州所拥有的权力。

砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日主持砂拉越谘询委员会会议后，召开新闻发布会。这也是他在去年12月17日代表砂拉越出席由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议后，公布会议的详细内容。

阿邦佐哈里强调，砂拉越在移民自主权、根据联邦宪法执行砂法律权力、维护砂州边界领土，及在州境内海面、地底及税收所拥有的权限都是不可协商的权益，因为这些已清楚阐明在联邦宪法及1963年大马建国契约中。

询及联邦内阁大马建国契约指导委员会对于上述4项不公开谈判领域持有的立场，他回应“是的，他们支持，这是我所收到的讯息”。

同意修宪恢复三邦地位

同时，对于砂拉越争取恢复三邦地位也有所进展，他说，该指导委员会也同意修改宪法1（2）条文，以恢复砂拉越的三邦地位。

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至于砂拉越政府从今年1月1日起实行的5%石油产品销售税，他强调，这是砂拉越的权力，且是在联邦宪法第95C及第10列表下所执行。

阿邦佐哈里表示，今日会议主要是向砂拉越谘询委员会汇报联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议详细内容，包括砂拉越政府在不可协商及可协商事项立场。而联邦内阁大马建国契约指导委员会也将给予6个月时间，以取得完整的报告及解决方案，以解决该委员会所提出的问题。

出席者包括砂副首长拿督阿玛道格拉斯、第二财政部长拿督斯里黄顺舸、砂副议长区州议员格拉瓦加拉、砂旅游、艺术、文化、青年及体育部长阿都卡林、砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系及计划监督）莎丽花哈茜达、首长署助理部长（企业事务）阿都拉赛顿、砂政府法律顾问拿督斯里冯裕中、砂律政司拿督达拉玛目、卑尔骚区州议员陈超耀、石隆门区州议员亨利吉纳、摩拉端区州议员依德里斯布安、峇都林当区州议员施志豪、克邻区州议员阿里比朱、丹绒峇都区州议员周政新及武吉阿瑟区州议员郑爱鸰。

解决首次会议各项课题

指委会6个月须完成

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针对检讨1963年大马建国契约，联邦指导委员会获给予6个月时间以取得完整报告及解决方案，以解决首次会议所提出的各项课题，接下来会议预计在今年2月及4月召开。

同时，技术委员会与工作委员会也将从今年1月开始讨论相关事宜。

由首相敦马哈迪主持的指导委员会在2018年12月17日召开会议，讨论的内容包括：

1.重新探讨在联邦宪法112D条文下，给予砂拉越及沙巴的特别拨款。

2.联邦宪法第10附表下的额外财政收入之权利。

3.联邦宪法第77条下的剩余权力（residual power）。

4.联邦政府不再需要，即隶属联邦土地委员会的州土地，应该交回砂拉越。

5.隶属联邦权力管辖范围内的教育、医疗及卫生事宜令人不太满意。

在进行简报及讨论后，会议一致同意：1.砂拉越政府支持修改联邦宪法第1（2）事项，即关于参组马来西亚的3邦之建议。

2.砂拉越及沙巴所提呈的课题，将在技术委员会及工作委员会中，进行进一步的详细讨论。

3.接纳砂拉越及沙巴的建议，增加委员会的成员。

4.重新探讨只涉及砂拉越及沙巴的特殊事宜，并不会影响其他州属的地位，即修改州法律权力，以及在联邦宪法下的特别补助金及特别收入。