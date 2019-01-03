陆兆福与白天搭ETS访CRRC．“东铁去留未定案” 交通部长陆兆福说，政府仍未对东海岸衔接铁路计划（ECRL）做最后决定。

陆兆福（左二）与白天（左一）亲自体验与鉴赏CRRC装备的列车位子舒适度，竖起姆指赞好。右起为傅成骏及马来亚铁道公司（KTMB）首席执行员拉尼。（图：星洲日报）

（霹雳．华都牙也3日讯）交通部长陆兆福说，政府仍未对东海岸衔接铁路计划（ECRL）做最后决定。

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陆兆福与中国驻马大使白天共乘双轨电动火车（ETS）到中国中车（马）轨道装备中心（CRRC）在华都牙也的工厂参观后，针对ECRL的最新进展，发表简单谈话。

白天则说，中马双方仍在等待这项工程的业者提呈报告，并对商谈程序和结果保持乐观。

他表示，相信中马两国政府及业者，都会秉承互惠互利和良好意愿，达致双赢局面。

询及相关业者何时会提呈报告时，白天表示希望能在近期内完成，但没有设下重启ECRL的日期。

“铁路外交”体现马中强稳邦交

陆兆福说，随着CRRC在大马设厂，每年可以生产200节列车，政府鼓励CRRC增加投资以提高生产量至每年400节列车，满足东盟市场对铁路运输及装备的需求。

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他形容今日与白天共乘双轨火车是“铁路外交”，也是大马史上，交通部长与中国大使首次共乘双轨火车。

他说，CRRC等外资到马投资，不只是来投资设厂，更要协助培训本地人才，技术转移，将企业本地化；同时CRRC也不只是在本地组装列车车厢，并将车厢卖给大马，相反的可以协助培训本地铁路运输业人才，日后让大马有能力自行组装铁路运输相关配备。

陆兆福说，大马会持续与中国深化合作关系，尤其在铁路运输业方面，铁路外交”显示马中双边关系稳固。

“政府保证，一切采购都会以公开招标方式进行，未来也会持续投入铁路发展建设工作。一旦金马士──新山的铁路运输、以及LRT3等更多铁路运输计划陆续动工建造时，也会公开招标。”

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陆兆福也表示，欢迎CRRC届时参与投标，参与未来铁路运输工程建设，相信CRRC可以提出更具竞争力的报价。

他说，CRRC将在4月份，完成并移交13节DMU（柴油列车）车厢，尔后预计在第二季度再移交9节ETS列车车厢，届时民众将享有更完善与舒适的ETS服务。这些车厢将投入吉隆坡往返怡保及北海的列车服务。

‘昨天第一天开卖农历新年的列车车票，就吸引大批民众排队购票，未来政府将提升列车服务，让民众享有更完善的列车服务。’另一方面，CRRC总经理兼教授级高级工程师傅成骏说，CRRC在大马设厂，面对铁道运输上的人力与资源稍微不足的问题；因此，CRRC已采取多项解决措施，如与大学合作展开技术交流。

寄望CRRC业务多元化

“每个国家都在大事发展铁路运输，包括有轨交通，这是东盟市场未来趋势，大马政府欢迎包括中资的外资前来，同时与本地伙伴合作、协助培训本地人才，达致技术转移等目的。

他说，他寄望CRRC不仅是制造铁路交通车厢，更可以在增加投资额后，将业务多元化，同时也生产零件等配备，让大马成为东盟铁道车厢与配备区域中心，供应东盟的铁路运输市场需求。

他说，CRRC在华都牙也设立的轨道装备中心，投资额达4亿令吉，是中资对马投资的大型项目之一，也是CRRC在南非与土耳其外，在东盟的主要海外投资据点。

该厂雇用了超过85%的本地员工，协助培训本地铁路技术人才，实现技术转移、本地采购等目标，为大马制造更多就业机会。

他表示欢迎更多大马员工到CRRC上班。

陆兆福（左二起）与白天登上CRRC装备的列车，体验列车的装备及设施。（图：星洲日报）

白天赞CRRC落实本地化政策

第一次乘搭双轨火车的白天，已对大马铁路运输留下深刻印象。他说，早在20年前，大马便有完善的铁路运输，当时的中国铁路运输还不完善。

“如今，无论是技术、设备等，中国铁路运输成长突飞猛进，进步迅速，大马的铁路运输也在中马两国合作无间下，取得出色成就。”

白天也表示在与傅成骏做短暂交谈后，了解到CRRC有意增加在大马地区的投资额。

“相信这不是梦，我们展望更亮丽，更有发展潜能的未来。”

白天也赞赏CRRC落实了本地化政策，如雇用逾300名本地员工、落实本地销售、服务、维修等项目，并与大马投资方紧密合作；部份大马雇员将获得培训机会，到CRRC位于湖南株洲田心的总部受训，回来后更获得升职。

“一如财政部长林冠英早前的宣布，去年，中国在马的投资额占了外资的32%；中马双边贸易额也创下1100亿美元的纪录，可见两国有非常紧密的合作关系，因此我也鼓励CRRC增加对马的投资额。