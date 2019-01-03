车身贴广告须申请．陆交局：没收费 新年新举措，电脑验车中心（PUSPAKOM）今年1月1日起规定所有货车、旅游车、公共交通工具（校车及厂巴除外）、公司车业者在车身张贴广告前，需先向陆路交通局提出申请。

（柔佛．新山3日讯）新年新举措，电脑验车中心（PUSPAKOM）今年1月1日起规定所有货车、旅游车、公共交通工具（校车及厂巴除外）、公司车业者在车身张贴广告前，需先向陆路交通局提出申请。

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电脑验车中心的通告阐明，拥有相关车辆的业者在张贴广告前，需向陆路交通局提出申请，申请获批后，方能到电脑验车中心进行检验。

通告指出，相关人士将车辆送往检验时，需出示陆路交通局发出的批准函件（张贴车身广告）、广告草图、张贴广告的合约期限函件（若有），相关申请须提前进行，以方便当局处理，免除不必要的麻烦。

柔佛州陆路交通局汽车工程组主任万沙汉接受《星洲日报》访问时指出，有关申请不收费，申请程序一般需要5个工作日（从接收资料的当天算起）处理，当局鼓励申请者通过mySIKAP系统提出申请，也可在柜台提出申请。

记者拨打电脑验车中心的热线1800-88-6927了解情况，接线专员指当局仅负责验车，所有的申请均由陆路交通局处理。