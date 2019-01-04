黄天发：不尊重主权·联邦禁烟没问沙巴 （亚庇3日讯）“联邦政府应该尊重沙巴权益，在实施禁烟之前，应先和我们商量。”





（亚庇3日讯）“联邦政府应该尊重沙巴权益，在实施禁烟之前，应先和我们商量。”

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州卫生及人民和谐部长拿督黄天发今日表示，希望联邦政府在实施一些措施与政策之前，与州政府展开详谈，找出在沙巴实施有关措施与政策的共识和执行方式。

他说，茶餐室禁烟对国家和国民是一项良策，州政府肯定会实行，不过，没有必要操之过急。

“一个新政策的执法不应该太过仓促实施。”

“我们不反对茶餐室禁烟，但是有一些事，例如调整地方条例，需要事先获得州内阁的同意。”

他说，任何人都不应该利用实施茶餐室禁烟来制造课题。

黄天发也强调，州政府成立卫生及人民和谐部门的宗旨是照看及处理与卫生相关的事务。

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卫生部宣布1月1日起所有茶餐室全面禁止吸烟，包括香烟、电子烟和水烟，不过拥有卫生自主权的砂拉越和沙巴州政府，决定暂缓实施这项禁烟措施。

部长仍放假未开内阁会议

砂州卫生局今日宣布，该州食肆禁烟令将从1月21日起生效，而沙州卫生局则以尚未接到沙州政府通知何时生效，不予置评。

沙副首长拿督刘静芝昨日在出席活动时被媒体追问时说，由于一些部长尚在放假或出门未归，本周没有召开州内阁会议，因此州内阁尚未就食肆禁烟课题作出决定。

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不确定何时教育执法

卫局：等上头指示

在等待沙巴州内阁宣布食肆禁烟措施何时才会生效之前，州卫生局将不会展开执法行动。

卫生局亚庇区官员朱莱达医生接受《星洲日报》访问时说，若按照卫生部的指示于1月1日起实施所有餐馆全面禁烟，首阶段宣导工作结束后，州内卫生局将在第3周展开教育执法行动。

所谓教育执法即为不开罚单只开书面警告，直到半年宽限期结束后才正式执法。

她指出，其办事处尚未收到州卫生局关于沙州政府决定暂缓食肆禁烟令的通知，所以，她不确定1月第3周的教育执法行动会否照着原定计划抑或延后执行。

“我们原本打算举行食肆禁烟教育执法说明会，邀请民众、公共和私人领域、食肆业者组织等出席，但是现阶段仍无法敲定日期。”

业者员工应提醒禁烟

朱莱达说，1月1日之前，亚庇区卫生官员已经在做一系列的宣导工作，包括出动车辆四处流动广播、派发宣导册子和上门宣导，再次提醒国人和有关业者，凡冷气或无冷气餐馆或用餐地点都颁布为禁烟区，民众禁止在这些地方抽烟。

她说，这些食肆业者和员工有责任向顾客传达禁烟讯息，要求客人勿在禁烟区范围内吸烟。

询及在暂缓实施期间，食肆业者能否阻止烟客吸烟及能否供应烟灰缸，她说：“现阶段，我们是不开罚的，能够劝阻对方不吸烟是最好的，如果没办法，也不能对烟客怎样。”

她表示，在这段期间，民众或者食肆业者若对禁烟令有疑问，可联络各区卫生局办事处查问。

她说，一旦该禁烟令在沙巴生效，州卫生局将会决定何时展开教育执法行动，而亚庇地区方面，一般上由该办事处与亚庇市政厅卫生组联合执法。