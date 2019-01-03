【暖势力】凭记忆为家乡美食绘图．建筑师用画笔解乡愁 已搬离爱大华家乡的年轻建筑设计师，每当想念家乡的古早味美食时，就会拿起画笔，依着脑子里的回忆画出家乡各个角落的“美食档口”，一方面可解思乡之愁，另一方面也可“看图解馋”！

已迁居至太平的李仰文，用绘图的方式，为家乡旅游业做出贡献。

（霹雳．实兆远3日讯）已搬离爱大华家乡的年轻建筑设计师，每当想念家乡的古早味美食时，就会拿起画笔，依着脑子里的回忆画出家乡各个角落的“美食档口”，一方面可解思乡之愁，另一方面也可“看图解馋”！

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结果越画越多，在无心插柳的情况下，已完成一本《爱大华美食手绘地图》，而且当他把一幅幅作品贴上脸书后，意想不到获得很好的反应，间接为家乡做宣传，让他乐开了怀！

李仰文：非宣传只因思乡情切

这名以另类的绘图方式为家乡美食做宣传，同时也间接为家乡古早美食做“汇集”工作的李仰文（41岁）在接受星洲日报电访时说：“这是一次无心插柳柳成荫的收获，原因是他绘图原意并非为了宣传，就只是思乡情切，因此画的不只是美食，也包括建筑及景观等，但引来最多回响与讨论。

因工作原故，加上要照顾年迈的母亲，以致他虽然只迁居到距离爱大华家乡只有1个多小时车程的太平，但却不能常回家（只有在节庆时才回），因此他在闲暇时，常常会忆起童年及少年时的往事，包括以前常常光顾的美食档口等。

“我对家乡美食的回忆，说得贴切些，应该不仅是美食的美味，更多是‘乡情味”，这包括想起往时与知己好友坐在简陋的档口吃着小食、喝着红豆冰、东扯西聊的快乐情景等。

“我画的美食档口图，很少会以食物做主题，反而是喜欢用人物或场景来构图，把回忆中最主要特征画出，让同乡一看，就可知道这是在那里，也能马上在脑中忆起往时许多快乐场景。”

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他举了数个例子，如“阿古面档，因面档内挂有一幅提着‘古田村’的牌匾，因此他就用这个场景做构图，结果让同乡一看就会心一笑，知道这面档是在那里。

“还有就是福建婆食档，因负责炒粿条的老妇，都是一手扶着‘钢管’，一手在炒着粿条，结果有了‘钢管炒粿条’的外号，因此当我把这场景画入绘图时，也能一目了然。”

文字注释交待食物起源

他解释，虽然在他的绘图中很少画出食物，但会为每一个画出的美食档中做文字的注释，让不是爱大华人的网友，也能从文字解说中，知道这档口卖的是什么美食，还有这些传统档口的历史及一些食物的起源等。

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“我喜欢绘图是受香港的黄玉郎漫画影响，因此也直接影响了我喜欢收集剪报，正因为这些影响，可以轻易让我在绘图中，加上完整的注释或讲解，达到绘图说故事的宣传效果。”

由李仰文画出的“爱大华美食景点手绘地图”。

介绍爱大华古早美食档

李仰文说，爱大华是一个福州古田人聚居的地区，因此当地的美食小食，主要都是以福州特色为主，不一定适合外地人的口味，因此他在绘图中介绍的美食档口，更贴切的应该是爱大华小镇的古早味美食档口介绍，而不全是美食介绍。

“我个人就觉得爱大华这些古早味档口的食物都非常好吃，这当然与我在这小镇长大有关，但有一点可以肯定的是，这些档口的食物都具有地方特色，其它地方或城市，想吃也吃不到。”

位于爱大华新村的金福面包店，是爱大华小镇唯一一家海南面包店，也是曼绒县唯一一家还坚持手工制作的面包店。

绘图方式为家乡献力

李仰文说，他在约2年前，特在脸书上开设了一个名为：我爱画画My Sketch的专页，把所有绘图都放上去，结果获得热烈回应，目前粉丝人数已近2000，而且贴文也常被转发。

“我很喜欢阅读贴图的回应，即使有批评的我也有会接受，这为我提供了意见及灵感，而且网友的回应就是我继续画下去的动力。”

他还提到，虽然从构思到绘图需要花相当多时间，而且这一切工作都是免费，但由于这是他的兴趣，加上可以为家乡献一份力，也能为旅客提供免费的“美食指南”，因此让他觉得这项工作非常有意义，会继续做下去。

李仰文凭着记忆画出的爱大华大街绘图，勾起了爱大华人的回忆！

阿古面档的“古田村”牌匾特别醒目，许多在外的游子回乡时，会特地前往拍照留念。

位于爱大华大街的新汉商酒楼，是爱大华小镇其中一间最古老的福州菜酒楼，还保持古色古香的原貌。

作者除了画出美食档口外，更把爱大华小镇各个档口的老板及老板娘的样子给画出，好让外地旅客不会找错档口。