业主组7人管委会·1 BORNEO管理层易手 （亚庇3日讯）1Borneo购物商场从本月1日起，由该商场零售店业主成立的United 1 Borneo Hypermall有限公司接管。





1Borneo购物商场从本月1日起由该商场零售店业主成立的United 1 Borneo Hypermall有限公司接管。

（亚庇3日讯）1Borneo购物商场从本月1日起，由该商场零售店业主成立的United 1 Borneo Hypermall有限公司接管。

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新受任为该商场总经理的杰夫善尼在文告中指出，商场将由7人组成的管理委员会管理，主席为黄大卫。

杰夫指出，作为沙巴最大的综合广场，1Borneo地理位置适中，具有无限发展潜能，相信经过新的管理层接手后，商场的品质及服务将进一步提升。

另外，黄大卫在文告表示，商场发展成熟，占用率达70%，目前正在为广大消费者及业主提供更好的服务。

他也披露，随着新的管理层接管商场后，将在今年处理商店、公寓和酒店的分层地契，为业主提供财产拥有权和增加房产价值。

1Borneo总面积450万平方尺，包括4家酒店、900间套公寓和120万平方尺的零售商店，商场内拥有保龄球场、电影院及大型超市等。

该商场去年6月因拖欠高达930万令吉的电费，面对切断冷气系统电供问题，不过最终在州政府及议员的协助下解决了，这事件也揭发前管理层拖欠巨款电费的丑闻。

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