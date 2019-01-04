合约到期铁定落实·沙华小清洁工减 （亚庇3日讯）继柔佛传出华小校内清洁员工人数会被减少后，沙巴州内华小同样传出类似问题，惟现阶段暂不清楚会被减少的人数。





（亚庇3日讯）继柔佛传出华小校内清洁员工人数会被减少后，沙巴州内华小同样传出类似问题，惟现阶段暂不清楚会被减少的人数。

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据了解，教育部都是把学校清洁工人的合约外包给承包商处理，州内大部分的外包合约都是在3月杪才届满。

校长：未接教育部通知

部分华小校长在受询时，坦言他们现阶段暂无接到教育部通知指会减少清洁员工人数，不清楚此事是否属实，一切以新合约为准。

不过也有部分校长证实，教育部在新的合约会减少校内清洁员工的人数，不过暂不确定所减少的人数，以及最终分配到各校清洁员工的人数。

他们认为，若清洁员工减少幅度过多，如人数减少过半的话，将会影响校内的清洁和卫生情况，届时校方和董事会将需寻找解决方案。

据悉，有部分学校的清洁员工出现外包承包商拖欠薪金数月的情况，以致学校董事会需自掏腰包，代为支付清洁员工的薪金。

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里卡士中华：人手减半影响大

里卡士中华小学校长戴日文今日受询时，指该校目前有12名清洁员工负责校内的清洁和卫生，暂足以应付校内的清洁工作，但若减少员工，甚至减幅过半的话，肯定会影响校内的清洁工作。

他表示曾听闻指州内学校清洁员工的数量会被减少，大型学校的清洁员工或会被减少到4至7人左右，但因现在的合约未届满，暂无法确定是否属实。

他说，相关外包合约一般上都是一间公司负责4至5所学校的清洁工作，工人是由校方进行管理和工作安排。

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庇中华：不安排学生打扫

亚庇中华小学校长拿督黄天良在受访时指出，该校目前共有10名清洁员工，暂足以应付亚庇中华小学校内的清洁工作需求。

他相信，若合适和妥善地进行工作安排，料将能维持校内的清洁卫生情况。

至于人数不足会否安排学生打扫校园，黄天良认为，除非是要培训学生的团体精神和爱护校园等美德，否则校方没必要安排学生参与清洁工作，以免影响学生的课业。

新华：从8人减至3人

在斗湖方面，新华小学和育进公学都是斗湖最大型的2所华小，目前暂确定新华小学会受影响，至于育进公学则有待新合约出炉后才知晓。

斗湖新华小学卓越校长朱文慧指出，该校目前共有880名学生，在新的合约下将会从之前的8名清洁员工减至3人，但基于新的外包合约在现阶段暂未执行，因此暂维持8人。

育进：学生负责打课室

育进公学目前共有1200名学生，该校卓越校长郑莉云表示，目前育进公学共有11名清洁工人，新的合约料将在3月份才公布，目前暂未接到任何减少清洁员工的通知。

她说，学校的课室向来都是由学生打扫，其他范围才是由清洁工人打理，若真的减少，校方才会另想办法应付和解决此问题。

林沅葳：配额少了

培正清洁工剩5人

山打根培正小学校长林沅葳表示，虽然他还未接获通告，但该校今年能申请的清洁工人人数，从原本的7人减至5人。

他说，学校的清洁工人人数是视学校大小及建筑物数量等而定，因此每所学校的清洁工人数量不同。

林沅葳是于今日接受本报访问时，这样表示。

针对清洁工人的减少，教师及学生可能需要参与清洁工作的问题，林沅葳认为，虽然能够趁机培养学生良好的习惯，但这样也会变相增加教师的工作及负担。

“教师除了教导学生，也要关注学生各方面所面对的问题，同时还要处理许多文书工作，已忙得不可开交。”

林沅葳希望教育部能够体恤校方及教师的难处，维持清洁工人的数量，确保校园卫生。

让学生动手打扫好事

山打根华小工委会主席陈祖明表示，若山打根所有华小须减少清洁工人人数，或许届时各校董事会将选择自讨腰包，出资另聘清洁工人，以维持学校环境卫生。

他说，获悉教育部正在撙节，并逐步减少各部门预算，务求渡过这段经济艰难时期，虽暂未从教育部接获通知，却丝毫不感到奇怪。

陈祖明也是山打根华小华幼董事联合会主席，他接受星洲日报记者访问时表示，对学生而言，减少清洁工人是好事，因为可让学生多参与清洁工作，如洗厕所，训练他们的生活技能。

陈祖明表示，如今普遍家庭生活较为宽裕，学生家长自然不想让孩子受苦受累，但一些生活技能应从小开始训练，以让他们日后踏入社会后，懂得照顾自己。