传Mr D.I.Y拟上市．估值20亿 Mr D.I.Y现在全国设有逾500家分店，并在今年拓展业务至泰国、汶莱和印尼等市场，为超过7800万客户提供服务。

（吉隆坡3日讯）市场消息透露，大马最大家居装饰零售商--Mr D.I.Y正探讨估值达20亿令吉的首次公开售股（IPO）计划。

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消息人士向《彭博社》披露，由私募基金Creador扶持的Mr D.I.Y放眼最快在今年杪上市，并希望上市市值达到100亿令吉。

目前，该公司已开始为马股上市计划探望潜在包销商。

不过，消息人士说，Mr D.I.Y上市计划仍在初步讨论阶段，未来细节可能出现变化。

Creador首席执行员布拉马尔表示，Mr D.I.Y正探讨IPO计划，并预期在下个月作出决定。不过，Mr D.I.Y官方人士并未作出回应。

Mr D.I.Y现在全国设有逾500家分店，并在今年拓展业务至泰国、汶莱和印尼等市场，为超过7800万客户提供服务。

除Mr D.I.Y外，由CVC资本伙伴和Affinity股权伙伴公司扶持的QSR品牌和龙合国际也正在排队上市。