2300辆吉利生产．宝腾X70浙江运来马 宝腾去年已透露，第一批X70将会从中国整装进口，直到今年中才会在本地组装销售。

从高处望向“天堂精英”滚装船靠港处，可以看到2300辆宝腾X70并列，准备驶入船中，运往马来西亚。（图：中新社）

（中国．宁波3日讯）在浙江宁波舟山港梅山港区梅西滚装码头，2300辆吉利汽车在昨日（2日）中午起，逐辆驶入“天堂精英”滚装船中，以出口到大马。

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此次出口的吉利汽车系是该集团战略入股大马宝腾汽车后，推出的首款运动型多功能车（SUV）宝腾X70。大马首相敦马哈迪在去年12月12日，在吉隆坡会展中心主持正式推介礼。

宝腾去年已透露，第一批X70将会从中国整装进口，直到今年中才会在本地组装销售。

中新网报道，承担首批宝腾X70汽车滚装出口业务的宁波梅山港区梅西滚装码头，依托宁波舟山港的整体实力和服务品牌优势，抢抓海上丝绸之路沿线贸易发展的新商机，已多次完成大马、沙地阿拉伯、埃及、古巴等地外贸滚装汽车出口业务和非洲多国的渔船整船出口业务。

此次，借助宝腾X70在吉利中国宁波春晓制造厂生产就近出口的地利优势，宁波舟山港加强与吉利集团的合作，促成了此次外贸滚装出运业务，并有望实现外贸滚装业务班轮化。（中新社）