失明青年开店修摩哆．副部长探访表扬 阿兹哈的摩哆车维修店没有聘请工人，虽然他失明，却能够知道零件的位置，反之，要是聘请工人则可能会把零件位置调乱了。

嘉宾们在阿兹哈的摩哆车维修店前合照。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保3日讯）怡保36岁天生失明的巫裔青年阿兹哈，从2008年开始自力更生，凭着从朋友处学来的修理摩哆车技能，在住家外开设修车店。

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他的努力受到人力资源部副部长拿督马夫兹的表扬，并希望失业和残障人士向阿兹哈学习。

马夫兹今日前往阿兹哈位于华都牙也督亚冷路的修车店探访时，建议今年的首相金手奖颁奖礼上增设残障人士奖，以表扬如阿兹哈般残而不废的残障人士。

他说，虽然阿兹哈失明，却拥有超强的技能，没有受到失明影响而以修摩哆车的技能自力更生，足以成为他人的典范。

阿兹哈的摩哆车维修店没有聘请工人，虽然他失明，却能够知道零件的位置，反之，要是聘请工人则可能会把零件位置调乱了。无论如何，他需朋友替他出外买零件。

他表示是在出世后的2天被母亲发现天生失明，虽然失明，母亲却把他当作普通的孩子。他在进行修摩哆车工作之前，是按摩师。

霹雳州行政议员西华尼申（右一起）、金宝区国会议员苏建祥、马夫兹仔细观看阿兹哈维修摩哆车的情况。（图：星洲日报）