上诉庭维持高庭判决．男子奸女儿监18年6鞭 这名育有3名孩子的狼父没有聘请任何代表律师。他在上诉时要求减低刑罚，并指他已悔改和希望能重回家庭。

（布城3日讯）上诉庭今日宣判维持高庭对一名男子因与12岁女儿乱伦罪名成立，被鞭打6下和坐牢18年的判决。

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以上诉庭法官拿督莫达鲁丁为首的三司，是在聆审37岁男子针对沙亚南高庭在2017年针对他的案件，判他坐牢18年和鞭打6下的判决提出的上诉案后，作出这项决定。

莫达鲁丁在宣判时指出，上诉庭认为这项上诉缺乏依据，因此拒绝其上诉和维持高庭原判。

这名育有3名孩子的狼父没有聘请任何代表律师。他在上诉时要求减低刑罚，并指他已悔改和希望能重回家庭。

不过，副检察司聂沙里尔则要求上诉庭维持原判，并指强奸女儿是一项严重罪行。

新古毛地庭在2017年在被告承认与女儿发生性关系后，宣判他坐牢10年和鞭打3下，不过控方不满判决而向高庭提出上诉，并获高庭宣判将刑罚提高到坐牢18年和鞭打6下。

被告面对的控状指他在2017年6月18日，凌晨12时30分，在乌鲁雪兰莪峇冬加里乌达马镇的一间屋子里与女儿发生性关系。