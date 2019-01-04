交易遇警嫌犯栽了·高脚屋裂缝挖出冰毒 （斗湖3日讯）斗湖警方昨晚（2日）突袭甘榜艾斯波一间废弃高脚屋，成功侦破一宗毒品案，起获市值3000令吉的32.7克冰毒，并逮捕一名38岁毒贩。

斗湖在前晚（2日）展开的突袭行动中，起获32.7克冰毒。

（斗湖3日讯）斗湖警方昨晚（2日）突袭甘榜艾斯波一间废弃高脚屋，成功侦破一宗毒品案，起获市值3000令吉的32.7克冰毒，并逮捕一名38岁毒贩。

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斗湖警区主任法迪尔助理总监今日发表文告指出，警方昨晚7时20分，发现一名形迹可疑的男子站在高脚屋下方，疑似正与“顾客”进行毒品交易。

警员随即趋前向2人表明身份，2人立即逃走，惟毒贩逃走不果，被警员逮捕。警员在高脚屋下方的裂缝中搜出一个透明塑料袋，内有大量疑似冰毒的晶状物。

被捕嫌犯没有身份证件，尿检结果对毒品呈阴性反应，无作案前科。

每套500 固定交易

嫌犯向警方全盘托出，指自己去年（2018年）11月认识到一名叫纳维尔的毒贩，并取得毒品供应，他们是以甘榜艾斯波作为固定毒品交易地点，每周大约有1至2次交易，毒品是以套装形式出售，每套价格为500令吉左右。

嫌犯指出，每次毒品交易是以付现金方式进行，固定交易时间为晚上，最后一次取得毒品供应是去年（2018年）12月31日。

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警方将援引1962年危险毒品法令第39A（1）条文调查此案。被告一旦定罪，将被判处2至5年监禁，及鞭笞3至9下。