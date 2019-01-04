五脚基租金暂不调高·已缴款项充牌照更新费 （亚庇3日讯）亚庇新任市长拿督诺丁宣布展延调高亚庇市政厅辖下五脚基与开放空间租金的措施。

（亚庇3日讯）亚庇新任市长拿督诺丁宣布展延调高亚庇市政厅辖下五脚基与开放空间租金的措施。

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文告指出，调高五脚基与开放空间租金于去年8月15日起生效，惟今日起展延执行，保持原来的租金。

原来的租金为五脚基每方尺50仙、开放空间每方尺1令吉。

至于那些已经缴付调高后租金数额的申请者，市政厅会调整，把额外的付款充作租用牌照的更新费用。

亚庇区国会议员陈泓缣发表文告表扬和感谢新任市长作出这项宣布，为亚庇市民送上一份新年礼物。

五脚基租金翻倍如打抢

余田雄批市厅落井下石

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沙巴进步党副主席余田雄今日批评亚庇市政厅在商家们面对经济不景之际，于1月1日大幅度调涨五脚基租金，涨幅高达100%。

他说：“现今经济差，亚庇市政厅不但没有实行利商政策促进商业活动，反而在没有预先通知下，将五脚基租金从每方尺6令吉增加到每方尺12令吉。”

“难道这就是沙巴人民复兴党政府对选民全力支持的‘回馈’吗？”

他日前接获亚庇商家对市政厅突如其来的举措感到不满的投诉后，今日发表文告指出，市政厅完全没有预先书面通知商家关于调涨五脚基或公共旷场租金的事宜。

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“许多商家在前往市政厅更新准证时，才惊觉应缴数额已调涨一倍。有些商家觉得自己如同光天化日之下被抢劫。”

他强调，大多数选民在上届大选中大力支持希望联盟与民兴党，主要是希望能够扭转生活的窘境；不幸的是，希盟与民兴党在执政7个月后，经济情况未见改善，困境却变本加厉。

“政府若继续推行此类没有远见、‘适得其反’的政策，只会继续摧毁沙巴现已十分脆弱的经济。”

反映内阁施政能力差

余田雄认为市政厅这项举措反映了市长、市政厅顾问团、负责地方政府的助理部长与整个沙巴内阁的施政能力问题。

他质问：“这项举措将对整个市场影响深远，顾问团和相关助理部长怎能允许市长作出令人沮丧的举动？”

据其了解，调涨五脚基租金的举措，是由前市长拿督杨文海在任期间所批下的。

余田雄促请现任市长拿督诺丁西曼认真看待此事，并实行更多利商政策，让沙巴成为充满活动的城市。

“新市长应该努力招揽有资格和能力的专业人士当顾问团，而不是那些受政治委任者。”