星观点．携手反贪杜绝索佣 打击贪污需要各方配合，在政府提倡廉政之际，民间各单位也要扮演好自己的角色，一旦遇上贪污事件，就要勇于向反贪会举报，而不是抱持“多一事不如少一事”的心态，姑息养奸。

冒牌议员助理向华小索取佣金一事，令人震惊。如今事件曝光，执法当局须采取行动，把涉案者绳之于法，以儆效尤。

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根据报道，有关议员拨款予选区内的华小，以作采购设备用途，讵料冒出自称“议员助理”的男子公然向校方索取30%佣金。据悉，有数所华小与一所中学面对类似情况。当中有的学校一度受蒙骗，以为对方真的是议员助理。麻坡县署后来声称该名男子是县署委任的供应商代表，并且表明所谓的30%佣金其实是利润。

虽然最后这名男子的身分被揭穿，但这种大胆冒认议员助理索取佣金的行径，揭示了政治权力与金钱利益之间的黑暗潜规则，而这正是新马来西亚必须摒弃与杜绝的陋习。在一个清廉的国度里，不应该发生这种事件。

进一步言，政府与议员的拨款必须全额交到校方手上，以便校方善用款项进行维修建设、添购设备、有效履行教学职务；这当中不允许任何人浑水摸鱼，窃取公款，影响学生利益。

新政府上台之后，高举反贪旗帜，提倡清廉，如今更需加强力度，推动教育与宣导工作，除了灌输反贪意识，也要建立有效且透明的拨款机制，封堵漏洞，让不法分子无机可乘。

去年12月杪，教育部和财政部通过电子转帐系统（e-Vendor）发放特别拨款，款项全数直接进入学校或董事部户口，对防止“第三只手”尤为有效。在这种直接把款项汇进户口的情况下，不太可能发生“干捞”或索佣事件。

打击贪污需要各方配合，在政府提倡廉政之际，民间各单位也要扮演好自己的角色，一旦遇上贪污事件，就要勇于向反贪会举报，而不是抱持“多一事不如少一事”的心态，姑息养奸，纵容犯案者。

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反贪从来就不是容易的事，也不会因为政权更迭就药到病除。即使新政府已积极展开反贪工作，但要遏止贪风，仍需投入更多精力更多时间，同时也需要各方的协助。以拨款索佣事件为例，其实只要校方配合，挺身而出，揭露贪污，投报当局，必定能根除问题，杜绝“干捞”。