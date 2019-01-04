自民党支持教部新策·无国籍童入学符人权 （亚庇3日讯）自由民主党欢迎教育部从2019年新学年起简化无国籍孩童报读政府学校的入学程序，好让这些孩子有机会接受正规教育。这符合国际人道主义精神，也赋予无国籍群体基本人权保障。

（亚庇3日讯）自由民主党欢迎教育部从2019年新学年起简化无国籍孩童报读政府学校的入学程序，好让这些孩子有机会接受正规教育。这符合国际人道主义精神，也赋予无国籍群体基本人权保障。

广告

忽视孩童无证件事实

该党中央副主席兼社会议题行动局主任姚道强发表文告指出，在新的政策下，只要该孩童其中一名马来西亚籍父母向校方出示报生纸或庭令或领养证明，就能为孩子报读政府学校。

若没有上述文件，家长也可向村长或是各区国会议员索取批准信，以让孩子考取小六评估考试、大马教育文凭考试或大马高级教育文凭考试。

惟姚道强表示，教育部的新政策虽看似已解决问题，并赋予这群孩童基本教育的权利，却忽视许多无国籍孩童根本上并没有任何证件的事实。

须考量沙学校设备

姚道强也表示，当局在做决定之前，是否有先考察和衡量沙巴现有的硬体设备，如课室等、师资及软体教材等，能否承担突如其来的新增学生人数？

广告

他认为，教育部应事先设定更完善和长远的教育计划、制度性拨款和更多的人力资源予沙巴教育局，更全面地落实该项计划，同时应考虑下放更多的权力予州政府，让州教育局拟定和执行更适合沙巴实际情况的在地教育政策。

控制非法移民人口增长

姚道强也指出，非法移民和无国籍孩童是我国，尤其是沙巴社会的隐忧，新政府应尽快给予他们一个身份，未必是发出大马卡或公民权，以免日后所产生更严重的社会问题。

他表示，该党全力支持和配合政府对非法移民及无国籍群体进行人口资料登记和身份注册，以便执法当局未来能更容易鉴定他们的身份，与反对党指政府滥发大马卡或公民权的指控是两回事。

广告

他强调，州政府当务之急是有效和系统性抑制非法移民人口增长，并行使州政府在联邦宪法下的自主权利，设立一个更透明和公正的移民机制，有效和严厉监督移民厅官员在为非法移民人进行人口资料登记时皆能秉公办事。

他指出，新政府尤其是沙巴州政府应有更大的政治意愿和勇气，解决多年的老课题，若当局能杜绝或有效减少非法移民大量的潜入，就能暂缓无国籍孩童人口持续上升的问题，否则此问题将不断循环。

斟酌批核永久居留证

姚道强也呼吁州政府尽快批发永久居留权予在沙巴居留超过10年的半岛或砂拉越专业人士和商人，以及在沙巴居留超过20年的外籍专业人士和商人。

“州政府应认真监督和催促沙巴内政部秘书处批核永久居留证的机制，不应一再拖延合格的永久居民或公民权申请。他们是定居沙巴多年的大马公民，与本地人民结婚生子，并对沙巴的经济发展有一定的贡献。”