郑钦亮．烟民也要讲权益

2019年禁烟区的扩大与将会严格执行刑罚，国内非烟民拍手叫好。

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在新的一年，烟民只能在非餐馆和非公共饮食区或自己的地方，才有机会与朋友们一起“烟酒”同欢了，除非能够忍得住烟瘾一阵子，要不然，想“吃烟”就别想在餐馆吃饭。

从此烟民像被围剿，只能往吸烟区“逃生”，最近距离是饮食区三公尺之外。

烟民也像是带菌的被隔离一族，他们口中吐出来的云雾像是毒气，民众被教育“生人勿近”，自然而然的见到烟民就会回避。

非烟民觉得这一切都是理所当然，毒气就是要消除，用餐之处就是要空气清新。

但是有烟民无法忍受了，他们觉得被歧视了，于是作出一些人可能认为“大逆不道”的反击。

有7名自称是“烟民维权俱乐部”的代表入禀法庭，提出司法检讨试图阻止政府实施该禁烟令。

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简单一点说，就是烟民要维护他们可以自由抽烟的权益，本来可以“饭后一支烟，快乐似神仙”

的意境如今被法律粉碎得烟消云散，他们要争取回来。

烟民如此反应，相信只有烟民自己才能真正感受到其中滋味，但要从政府机关里夺回吞云吐雾的权益，虽然官司未打，但成败大家心里有数。

7位烟民最多是享受到新马来西亚提供的民主空间，不再有自由抽烟空间。