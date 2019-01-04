温思诚．大麻合法化须慎重考虑 提出修正案的泰国国会起草委员会主席表示，这是议会给泰国人民的新年贺礼。有报道称，此举将同时为泰国开启产值百亿美元计的药用大麻行业之大门。

去年杪，邻国泰国成为首个在东南亚地区合法化药用大麻的国家。

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提出修正案的泰国国会起草委员会主席表示，这是议会给泰国人民的新年贺礼。有报道称，此举将同时为泰国开启产值百亿美元计的药用大麻行业之大门。

稍早时，我国一名巫裔青年莫哈末洛曼因使用药用大麻替人治疗疾病遭判死刑。此案件在社会上引发广泛的讨论和争议。莫哈末洛曼坚称他是为了帮助饱受病魔折磨的慢性病患，无意滥售大麻予公众。有网民发起请愿争取释放他，合法化药用大麻也在内阁中被探讨。

既然大麻的药用价值有益于许多病人，药用大麻产业也是商机无限，将之合法化似乎合情合理。也有支持者表示，合法化药用大麻，既可杜绝大麻的黑市交易，亦能增加政府的税收。合法化也让执法单位更专着于打击暴力罪案，而非检举大麻的使用。

对此，马来西亚精神病学协会曾发表文告申明，虽然大麻可用来治疗特定疾病如多发性硬化症和难治型癫痫症等，但是药用大麻的效用和安全性的证据还是相对薄弱，需有更多高素质的本地医学研究以确定药用大麻的可接受性和临床适用情况。

大麻可能成瘾，长期使用会产生依赖性。更何况，大麻长久以来都被视为一种“入门毒品”，很多起初属于休闲性质的大麻使用者经过一段时间之后，便会接触和使用其他的毒品，例如海洛因。

再者，长期使用大麻确实会提高患上精神疾病的风险。早在上世纪80年代，在瑞典进行的一项大型流行病学研究就显示，大麻使用者罹患精神分裂症的风险是常人的两倍半，而重度使用者的风险更是高达六倍。

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有关合法化药用大麻能减少相关罪案的论点忽略了一个事实，即绝大部份的案件都涉及大麻作为休闲性毒品的滥用，像莫哈末洛曼为了治病而被判刑的个案其实少之又少。所以除非政府同时合法化休闲性大麻的使用，大麻的走私和非法贩卖将依然猖獗。

如果药用大麻合法化，那它必须是由卫生部严密监管，单单用于处方的受管制物品。在美国，阿片类止痛药的使用因缺乏足够的管制，造成止痛药成瘾问题泛滥成灾，是前车之鉴。

因此，政府需要就大麻是否为医药用途而合法化谨慎行事，在寻求专业人士的协助展开深入的探讨及研究，并拟定妥善的应对机制之后，才有所定夺。