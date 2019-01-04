郑丁贤．跳脱泛种族论述 中庸的马来西亚人，包括许多马来穆斯林，已经厌倦这一句话：“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

中庸的马来西亚人，包括许多马来穆斯林，已经厌倦这一句话：“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

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──不签署ICERD（消除一切形式种族歧视国际公约），原因是“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

──不检讨土著优惠政策，原因是“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

──不能公开庆祝十月啤酒节，原因是“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

──不能举办艾薇儿（等等摇滚）演唱会，原因是“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

──（伊党和马来非政府组织）不能公开庆祝圣诞节，原因是“必须考虑马来人／穆斯林的感受”。

当然，在多元种族社会，我们必须尊重马来人／穆斯林的感受。所以，我们尊重马来人的宪法地位、马来人的传统文化、穆斯林的禁忌，马来文的国语地位……。

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但是，并不是所有的事，都会侵犯马来人／穆斯林的权利和禁忌；同时，也不是所有的马来人／穆斯林都觉得他们的权利和禁忌受到挑战。

譬如ICERD，绝大部分穆斯林为主的国家，包括阿拉伯世界和印尼都已经签署；一些开明的伊斯兰学者也强调，反对种族歧视符合伊斯兰的精神。

检讨土著优惠政策，不是针对宪法下的马来人地位，而是逐步推动市场的公平和竞争，从而带动国家的成长和效益；很多马来经济学者都支持这种论述。

允许啤酒节，是让没有喝酒戒律的人们参与，并不侵犯穆斯林不喝酒的宗教规定，因为啤酒节并不是为穆斯林而举办。

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举办摇滚演唱会，是国人对音乐爱好的选择，也是娱乐的权益，你不喜欢，可以不参与，但不能阻止别人的选择。

不认同圣诞节，你自己可以照常上班工作，不要接受这个假日；世界不会干预你，你也不可能影响这个世界。

承认统考，在于统考是一项获得国际认可的学术资格检定标准，是一个学术和教育的课题；况且，很多大马学生选择这项考试，作为公民，他们应该获得公平的对待。

马哈迪在访问中带出的“承认统考，必须考虑马来人的感受”的含义，我不能明白，因为这是把统考的争议，用种族论述加以界定；而一旦统考陷入种族问题的范畴，它将无法翻身。

如果统考可以是种族问题，那么，A水平、剑桥资格等等，也是白人殖民地主义控制或分化大马的手段，不该予以承认了。

是的，必须考虑马来人／穆斯林的感受；与此同时，也要考虑非马来人／非穆斯林的感受。大家都是这个国家的一分子。

从国阵到希盟，政治人物都喜欢用“必须考虑马来人／穆斯林的感受”作为施政指导，这是一种懒惰含糊的做法，因循苟且，将错就错。

执政要有原则和方向，不能任由“感受”驱使。处理一件事，一项课题，一个政策，不是基于感受，而是在于做法是否正确，态度是否进步，结果是否利民。

而且，说是新的马来西亚，连感受都还要有种族和宗教之分吗！