张小兰·土团党的发展与希盟的动向 首相兼土著团结党主席马哈迪在代表大会开幕礼致辞时说：“贫富差距加上不同种族之间的贫富悬殊非常危险，将会爆发更严重的骚乱”，“土著团结党成为巫裔新避风港”，“马来人勿依赖政府或拐杖太久”，“马来人需改变态度才能成功”，“为抗巫统，土团只能接受土著”。

土著团结党代表大会顺利召开，其总裁慕尤丁在青年团及妇女组代表大会致词时说：“拟新土著议程政策”，“需支援措施，刺激土著经济”，“土团为土著命运而奋斗”，“土团是马来人的避风港”。

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首相兼土著团结党主席马哈迪在代表大会开幕礼致辞时说：“贫富差距加上不同种族之间的贫富悬殊非常危险，将会爆发更严重的骚乱”，“土著团结党成为巫裔新避风港”，“马来人勿依赖政府或拐杖太久”，“马来人需改变态度才能成功”，“为抗巫统，土团只能接受土著”。

土著团结党副主席阿都拉昔在大会上建议：“政党理应使用政府职权来分发资源与项目于区部主席，以让他们能用尽手段赢得选举”。这番言论还获得了现场代表们的喝彩支持。

上世纪80年代、90年代，也就是20年前，30年前历届巫统代表大会上，同样的人说着同样的话，而今天同样的人又说着同样的话，只是所代表的政党名称不同，时间不同，地点不同而已。这真是很奇妙的事情，真是不可思议，历史的重覆会有那么的相似，这也许只有在马来西亚才有的事情。

我们原本希望政权转换以后，马来西亚会出现新的政治气氛与内涵，希盟各政党会有新的思维、新的观点去为型塑一个新马来西亚而做出新的规划与努力，希盟各政党会出现更多新的、年轻的政治领袖，他们会用新的、年轻的创意去推动新马来西亚政治议程。从土著团结党代表大会上，我们只看到和听到旧有的人，说着二三十年前的话语，没有一丝新政治，新马来西亚的感觉，反而有更多巫统代表大会的感觉，真是令人感慨不已。

政权转换以后，开拓了一个新的政治局面，新的政治氛围。随着单元种族性政党组合─国阵的衰败，单元种族性政党一蹶不振以后，多元族群政党兴起，这是新马来西亚和新政治的重要特点。然而，希盟里唯一的单元族群并且强调族群性政策的土著团结党，虽然在希盟里头和其他成员党比较起来还是一个小党，其国会议员人数也占少数，但它在内阁里和政府里却比其他成员党拥有更大的权力。

它的兴起，如果再加上大批巫统成员跳槽依附的话，它将成为希盟里的一个主导性政党。不能不令人担心的是，如此发展下去，土著团结党会否成为巫统的翻版而希盟会否成为国阵第二，而马来西亚的政治发展再倒退30年，无法改变长期桎梏着我们社会的种族政治。

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政党的本质就是权力，强调的是政治实力与势力，最终掌握国家政权是政党的奋斗目标。进步的政党和腐败、邪恶政党的差别在于掌握权力或政权以后为谁服务的问题。每一个政党都要壮大自己，发展自己，这是无可厚非的。政党内部权力斗争是正常事；敌对政党之间的竞争与斗争是自然事；结盟后友党之间的竞争与斗争也不奇怪。今天，在希盟内拥有主导势力的土著团结党要广招党员，壮大自己，这本来是件好事。希盟各党也都应该要广招党员，壮大自己，这样一来，希盟将更加强大，稳固的主导马来西亚政治和继续执政。

今天的问题是，以金钱和权力来维系其凝聚力的巫统，在失去政权后，正在分崩离析。从巫统出走的那些依附和依靠权力的人，正在寻找可依附的对象。他们看中了土著团结党，因为土著团结党在希盟里头是唯一的一个单元族群政党，强调维护马来人权益为先，强调是马来人的保护伞，本质上就像是巫统，而且现在它又拥有很大的权力，因此他们纷纷来归。

令人担心的是，如果土著团结党吸纳了大量的巫统党员，甚至它的各级干部和领袖以及巫统的国、州议员，它在国会和内阁拥有最强的势力和最大的话语权，而如果希盟的其他成员党都变得只是唯唯诺诺的话，那将会是怎么样的一个局面？那不是要重蹈国阵的复辙了吗？这和国阵有什么不同？

这将会是彻头彻尾的旧政治，走回历史的老路。

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希望联盟总该带给人们希望吧。

只要太阳明天继续升起来，那就一定会有希望。希盟各成员党应该意识到上述土著团结党壮大和主导希盟及马来西亚政治的可能性。公正党、行动党和诚信党必须立即有规划的扩大和发展党组织，增强党的势力和影响，以便在希盟内能互相竞争，互相制衡，避免一党独大，一党主导。在希盟的党主席理事会上有些时候是必须针锋相对，据理力争，而不是唯唯诺诺，阿谀奉承。土著团结党会否成为巫统翻版，希盟会否变成国阵，那就要看希盟各成员党的造化了。

新政权如能继续严厉执行反贪污和反滥权的话，让那些依附权势以求取私利的人知难而退，阻止巫统文化的污染，避免新巫统和新国阵的出现。

公民社会也有责任，也必须发展壮大以制衡政党政治。人民的权利不只是5年一度的选举，而是每天的发言和行动。对施政和政权的不满必须勇于和大声表达或付诸于集体行动。