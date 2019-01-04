傅文耀．恐龙可以翻身吗？ 首要媒体集团在2017年以逾亿令吉，收购了拥有多个庞大流量网站的Rev Aisa公司，进一步拓展线上媒体市场。Rev Asia被首要媒体并购后，脚步丝毫没有放缓，陆续收购了好几个马来文和中文社交媒体网站，显示该公司的往线上市场发展决心。

近日首要媒体集团（Media Prima）对外公布，他们将收购一家以报道休闲娱乐课题为主的网站25%股权，并将成为该网站独家广告转售合作伙伴。

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首要媒体集团在2017年以逾亿令吉，收购了拥有多个庞大流量网站的Rev Aisa公司，进一步拓展线上媒体市场。Rev Asia被首要媒体并购后，脚步丝毫没有放缓，陆续收购了好几个马来文和中文社交媒体网站，显示该公司的往线上市场发展决心。

尽管该公司雄心勃勃地往线上市场发展，但今年底该公司却献议旗下员工申请长达一年无薪假期，某个程度上也反映了该集团正面对庞大财政压力。

首要媒体集团旗下媒体业务，涵盖了所有传统媒体，分别是报章、电台、电视台及户外广告等，在面对低成本以及灵活新型数码媒体，这家庞大的“恐龙”公司原本占据的线下市场不断被蚕食。

在这个人人都是主播年代，传统媒体业正苦苦挣扎，尝试找出一条适合自己道路。只不过，目前走最远的首要媒体仍面对亏损，新收购数码业务也不足以撑起过去不断流失的观众群。

Rev Asia旗下网站大多是的轻松休闲娱乐课题为主，也就是过去俗称的“内容农场”文章。根据维基百科，内容农场是指以取得网路流量为主要目标，以最快的方式产生大量品质不稳定的文章。他们会针对热门搜索关键字制造大量网站内容，使他们的网页能优先出现在搜寻结果前列。

严重一点的说，内容农场的出现是网络世界一种资讯污染，他们不在乎所刊登内容是否真实，只在会点击率是否够高，“标题党”类型文章在这类网站经常看到。

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传统媒体往这个模式发展真的能生存吗啊？这是一个相当难回答的问题。只不过为了生存，部分传统媒体也开始采取如内容农场的模式，不断催促记者或主播快速生产内容，有时候甚至忽略求证，只求报了再说，以争夺最大流量。

最可怕的是，传统媒体只学了一半，流失了传统观众群之余，新观众群却认为他们的内容不够有趣，两头不到岸。

参照国外媒体巨擘，如：《纽约时报》他们坚持求证的精神，但拓展线上内容的脚步丝毫没有放缓，他们不盲从观众群的喜好，而是坚持走出自己的道路，在涉及公众利益的课题丝毫没有不放松。同时，也引入更多互动性的数码工具，如利用地图说新闻或是引入大数据分析相关课题等。

2019年对媒体业来说，仍是充满挑战的一年，在面对来势汹汹的自媒体及娱乐化新闻网站，传统媒体业者要如何走出属于自己的一条路，媒体高层必须多与前线记者对话，和读者对话的，探索市场需求。

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有一句左派理论十分适合用于当今的媒体从业员，“实践是验证真理唯一标准”，只有不断进行各项媒体实验，收集观众群反应，并坚持报道真相的原则，这才是面对新媒体浪潮最佳方法。