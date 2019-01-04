温思拯．跟随的艺术 第一种的跟随力是盲目的跟随，所谓“你跳我跳”的模式。然而，第二种的跟随力是理智的跟随，“你不应该这么做，你应该……”的劝导模式。专家认为以上两种模式都不能反映出高效的追随力。肯定的，盲目的跟随领导者跳下悬崖是个坏主意，但领导者也不希望追随者阻止他们去冒险，并追求符合组织最佳利益的困难和挑战。

笔者在去年12月22日写了一篇有关〈明天的的领导力〉的文稿，笔者认为今天我们社会面对最大的挑战是来自于领导的失败。但领导力和追随者紧密相连，因为好的领导者必定是一名好的跟随者。若我们认为领导力是一个国家或组织成功的唯一关键，这样的假设是扭曲和错误的。因为这样的假设贬低了跟随者的承诺及接受责任和做出有价值贡献的权力。

广告

任何团体或组织要取得成功，必须要有自愿和高效的跟随者。此外，领导者和追随者角色的不同是基于环境的需要和本分的差异而不是身份地位的高低，因此每个人皆是领导者即是追随者。今天笔者要从“跟随的艺术”（The Art of Followership）来探讨我们如何成为一名有智慧的跟随者。

有一天，欧文和安吉拉站在悬崖上望着大海。欧文对安吉拉说：“如果我决定跳下这个悬崖，我想我的下属也会跟我一起跳下去。”安吉拉犹豫的说：“我不知道是否我会说他们真好，但如果我的成员看到我要经过这个悬崖，他们会阻止我并告诉我为什么我不应该这样做！”

第一种的跟随力是盲目的跟随，所谓“你跳我跳”的模式。然而，第二种的跟随力是理智的跟随，“你不应该这么做，你应该……”的劝导模式。专家认为以上两种模式都不能反映出高效的追随力。肯定的，盲目的跟随领导者跳下悬崖是个坏主意，但领导者也不希望追随者阻止他们去冒险，并追求符合组织最佳利益的困难和挑战。

有智慧和高效的跟随者不是盲目的跟随，也不是自以为中心的挑战领导者所有的决定。好的跟随者可以明白领导者的想法和其决定背后的原因，并且竭力的帮助领导找到最快速，安全，有效的方式到达目的地及达成组织的目标。在管理学里，往上管理（Managing Up）意味着有意识地和刻意地与上司建立相互尊重的关系，提供领导洞察力，准确的信息和主动的，并在必要时挑战上级的决定，以组织的利益和每个利益相关者的权益为发声的动机。

有效的往上和往下管理是一个组织成功的关键。因为领导者依靠下属获得准确的信息，支持和帮助来实现组织的目标。然而，许多新领导人对“管理老板”的想法感到不安。因此，他们不愿意传递任何可能不受上级欢迎的信息，并且避免质疑上级的假设，想法或决定。从长远来看，这些盲目和自我保护策略只会伤害员工本身，老板和组织。

领导者需要他们的下属的支持包括他们的才能，引导，想法和诚实的见解来帮助他们做好他们的工作，就像下属需要老板的支持才能做好他们的工作一样。所以，当领导者学会有效地管理与上级和下属的关系时，每个人都会受益。

广告

根据罗伯特凯利（Robert E.Kelley）的追随者理论，他根据两个维度分类（1）批判性思考和无批判思考的追随者，（2）积极和被动的追随者。有些跟随者具有批判性思考但被动，有些跟随者无批判思考但积极跟随，有些跟随者既无批判思考也不积极。

当然最理想的高效的跟随者是具有批判性精神和积极主动贡献的跟随者。

当我们对领导者有高期待的同时，试问，我们是否是个高效的跟随者？有智慧和高效的跟随者具有以下的特质（1）具有竭尽所能使命必达的态度，（2）具有谦卑愿意与人合作的心态（3）具有自发的学习力和成长动机（4）具有建设性批判精神而不是一味批评的态度。

希盟政府执政超过6个月，许多以前希盟的“铁粉”也开始加入“骂政府”的行列。除了骂声和宣泄自我的不满外，我们如何成为一名有智慧的跟随者，一名负责任和具有公民意识的公民来往上管理呢？一个国家和组织的成功不但取决于领导者但更是与追随者紧密相连。一名成功的领导必定也是一名高效及有智慧的跟随者。