白慧琪．当我们不看新加坡电视 有这另类的元旦贴文是因为，新加坡在2019年进入全数码电视（Digital TV）时代，向类比电视（Analog TV）说再也不见。

元旦日，除了新年相关的帖子，注意到一些柔佛朋友拍下电视荧幕显示“请更换数码电视”的字样。

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有这另类的元旦贴文是因为，新加坡在2019年进入全数码电视（Digital TV）时代，向类比电视（Analog TV）说再也不见。

其实，已有不少家庭购买解码器，继续收看新加坡电视节目了。然而，我依旧对这么“正式”的道别感到不舍和感慨。要知道，柔佛有两三代人都是看新加坡电视长大的呢。

也因此，新加坡透过影视对南马人的文化（意识型态）输出颇深。

比如，去年底武侠小说家金庸离世时，办公室讨论起心目中的“神雕侠侣”，无不是刘德华陈玉莲、古天乐李若彤、黄晓明刘亦菲等。只有我提出李铭顺范文芳。

又好比，我小时候看的《小叮当》是讲华语的，大雄就是大雄。长大后才知道中北马很多人是透过国营电视台收看马来语版的《小叮当》，大雄叫Nobita。

而新加坡电视台对南马人最大的影响，莫过于说方言的能力。自1979年推行的“讲华语运动”，反而在柔佛起了显著成效。在雪隆、怡保，人人都能说广东话；往北马、槟城去，福建话成主流。与新加坡一海之隔的新山，纵使有“小汕头”之称，可能以潮州话流利沟通的人少之又少，年轻一辈更不用说。

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过了接近30年，新加坡政府才感受到方言的重要。为了方便向老一辈传达乐龄政策，政府与电视台合作，于2016年推出方言剧《吃饱没》，已经推出4季。由于演员籍贯各异，剧中人物各说各的福建话、潮州话、广东话，都能互相理解。值得一提的是，一些参与演出的演员还是来自马来西亚的，例如张耀栋、刘芷绚。

回到正题，如今新加坡电视全面数码化，除非购买解码器，柔佛州的民众已不能收看电视节目。这是否意味着我们就不会再被新加坡的文化输出影响？很可惜，影响已经历两三代人，方言文化遭破坏，已难力挽狂澜。

再者，进入网络时代后，新加坡也好，马来西亚也罢，大部分人都不依赖电视收看节目。任何国家的影视音乐作品在网络上唾手可得，新加坡电视对柔佛的影响力早已开始式微。

换句话说，收看新加坡电视，柔佛州民众吸收并实践“讲华语运动”已有丰硕的成果。随后进入网络世代，我们更加自由地选择接收不同国家的流行文化，更把方言文化远抛在后。

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就算此刻，我们再也不看新加坡电视，那些被同化，被改变的文化习惯，都很难回头了。