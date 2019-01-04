教部今年起推出．电子课本可通过App下载 教育部发文告说，电子课本是采用“EPUB”（Electronic Publication；电子出版）阅读标准，相比PDF档案，其可承载更轻的文件大小，并且兼容所有形状和屏幕尺寸的设备。

（吉隆坡3日讯）从今年起，教育部推出电子课本（E课本），中学生可选择使用电子课本或传统课本上学，初中一学生和老师如今可通过手机应用程式轻易获取电子教科书。

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教育部发文告说，电子课本是采用“EPUB”（Electronic Publication；电子出版）阅读标准，相比PDF档案，其可承载更轻的文件大小，并且兼容所有形状和屏幕尺寸的设备。

更重要的是，属于电子图书标准的EPUB，允许全年下载教科书且不侵犯任何版权；这项电子课本的程式适用于iOS和Android操作系统。

文告指出，目前为初中一学生准备电子教科书已是完整版，至于其他年级的教学内容将会随着时间扩展。

此外，关于数学和地理等标题的电子教科书，也会提供动画和视频的互动性模式。

学生和教师可以通过该程式进行注册，并选择电子教科书集，并下载至个人的电子设备。

师生可以查看以下的视频链接，并了解获取有关应用程序的方法，或者按照以下简单步骤操作：

1. Android或iOS用户（https://textbook.moe.gov.my/home/go_app）

2. 下载应用程式 (KPM eTextbook)

3. 使用大马儿童卡（MyKid）注册，并选择州、学区及学校

4. 选择正确的名单，例如：初中一 - 国中

5. 将电子课本下载至个人电子设备



欲知更多详情，可电邮（[email protected]）或致电（03-2603 7766）。