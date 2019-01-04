小行星“终极远境”像雪人 美国太空总署（NASA）的新视野号探测器，在元旦日最接近离地球65亿公里的小行星Ultima Thule“终极远境”，传回小行星的首个影像。

（图：美联社）

美国太空总署（NASA）的新视野号探测器，在元旦日最接近离地球65亿公里的小行星Ultima Thule“终极远境”，传回小行星的首个影像。NASA周三公开新视野号传来的清晰影像，并修正之前说它像保龄球瓶的说法，事实上它看上去更像一个雪人。

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科学家通过影像确认，“终极远境”与典型的小行星不同，是由两个一大一小的天体相连组成，而且是慢慢被引力互相吸引，直到黏在一起。新视野号调查员穆尔形容，两个球体或以每小时1至2英里的速度撞在一起，就像在停车场泊车的速度。

科学家将大球体名为Ultima，小球体是Thule，两者大小相差3倍，每15小时自转一圈。

他们又说，“终极远境”是个红色的天体，颜色或受了太空辐射照射到表面的冰而形成。

“终极远境”长33公里，由于太小和离地球太远，研究员无法确认它的成份。之前天文学家估计，它或许是由肮脏的冰块和岩石组成。