习近平提“两制”方案·韩国瑜：勿怀疑中共收复台湾决心 继习近平与蔡英文就“一国两制”发表讲话后，高雄市长韩国瑜周四表示，不要怀疑共产党（中共）收复台湾的决心，也不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。

（台湾．高雄3日讯）继习近平与蔡英文就“一国两制”发表讲话后，高雄市长韩国瑜周四表示，不要怀疑共产党（中共）收复台湾的决心，也不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。

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他指出，两岸关系是中央层次问题，他身为高雄市长不宜做过度表述，但他也坦言两岸关系对台湾未来发展至关重要，政治人物必须看得清楚。

他说，2300万台湾人要非常清楚，天空上有两个不要怀疑，也就是“可以怀疑明天太阳会不会从东边出来，但是不要怀疑共产党必须收复台湾的决心，这是第一个不要怀疑；第二个怀疑是，可以怀疑太阳会不会从东边出来，但是不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。”

但对这两个怀疑，韩国瑜坦言他自己也没有解答，抛出来是要让民众思考、让大家认知到现今处境的艰苦，不只要面对、还要谋求生活改善，更是难上加难。

他说，要为280万市民谋求更好的生活，这是他对高雄市民的承诺。