特朗普嘲讽莫迪·阿富汗设图书馆无用 美国总统特朗普周三嘲讽印度总理莫迪资助阿富汗开设一座图书馆，指那座图书馆根本无用。

（美国．华盛顿3日讯）美国总统特朗普周三嘲讽印度总理莫迪资助阿富汗开设一座图书馆，指那座图书馆根本无用。

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特朗普周三主持内阁会议之前，与记者交谈，提到他主张美国减少在海外提供援助。他说，他与印度总理莫迪有良好关系，两人相处得很好，但他随即表示：“印度总理经常对我说他在阿富汗兴建了一座图书馆。”

他谓：“大家知道那是什么？那是我们在5小时内所花的钱。我想我们会作出这样的反应：噢！谢谢有这座图书馆，我不知道在阿富汗谁会使用（图书馆）。”

不清楚特朗普所说的图书馆位于么什么地方。自从美国于2001年底军事介入阿富汗及推翻塔利班政权以来，印度承诺对阿富汗提供的援助达30亿美元。过去许多年开展的项目，包括在首都喀布尔重建一所高中，以及每年为1000名阿富汗学童提供在印度读书的奖学金。

印度也资助阿富汗国会大楼重建。重建工程完成后，莫迪于2015年有份出席新大楼的启用典礼。当时他发表讲话，答应资助和推动更多项目，让更多阿富汗年轻人接受现代教育和专业技能训练。