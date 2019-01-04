卡舒吉案11嫌犯庭审·检察官要求判5人死刑 沙地国家通讯社消息，沙地检察官称已对卡舒吉案11名嫌犯举行首次庭审，11名嫌犯皆出席庭审，检察官要求判处其中5人死刑。

（沙地阿拉伯·利雅得3日讯）沙地国家通讯社消息，沙地检察官称已对卡舒吉案11名嫌犯举行首次庭审，11名嫌犯皆出席庭审，检察官要求判处其中5人死刑。

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去年10月2日，59岁的卡舒吉进入沙地驻伊斯坦布尔领事馆办理结婚相关手续，之后再也没有出来。土耳其方面认为卡舒吉可能在领事馆遇害，并且被肢解。但沙地驻伊斯坦布尔领事馆矢口否认，认定这名记者“活着”离开了领事馆。土耳其总统埃尔多安为此要求沙地方面拿出证据。

在巨大的舆论压力下，沙地检察机关宣布，经初步调查，卡舒吉在领事馆因与他人发生肢体冲突而死亡，18名沙地籍涉案人员被捕。

10月24日，沙地王储穆罕默德首次公开回应卡舒吉遇害事件，他表示要把杀害卡舒吉的凶手绳之以法。

沙地总检察长萨乌德说，从土耳其方面提供的信息得出结论，卡舒吉死于谋杀。