美股大跌．道指重挫660点 道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌660.02点，收于22686.22点，跌幅2.83%。

（图：法新社）

（美国．纽约3日讯）苹果近20年来首次下调收入预测，股价创下近6年来新低，再加上市场在中国需求放缓的言论，导致市场忧虑中美贸易博弈下有更多企业的盈利受损，同时美国ISM制造业指数创10年来最大降幅，纽约股市三大股指3日下跌。

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板块方面，纽约股市标普500指数十一大板块2涨9跌。房地产板块和公用事业板块上涨，涨幅分别为0.49%和0.08%；科技板块和工业板块领跌，跌幅分别为5.07%和2.96%。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌660.02点，收于22686.22点，跌幅2.83%。标准普尔500种股票指数下跌62.14点，收于2447.89点，跌幅2.48%。纳斯达克综合指数下跌202.43点，收于6463.50点，跌幅3.04%。

科技股方面，苹果收市报142.19元，跌9.96%，谷歌母公司Alphabet收市报1025.47元，跌2.76%，亚马逊收市报1500.28元，跌2.52%，Facebook收市报131.74元，跌2.9%。（新华社、香港明报综合）