陈小春甜晒温馨家庭照写关键3字· 网惊喊：二宝要来了？ 近期频频被传再度怀孕的应采儿，早前被拍到穿宽松衣现身婴儿用品店，疑似有孕的传闻甚嚣尘上，而老公陈小春3日在IG晒出她和儿子的照片，并连说“3个关键字”让不少网民更坚信她八成怀孕了。

（图：IG）

（马尔代夫4日讯）近期频频被传再度怀孕的应采儿，早前被拍到穿宽松衣现身婴儿用品店，疑似有孕的传闻甚嚣尘上，而老公陈小春3日在IG晒出她和儿子的照片，并连说“3个关键字”让不少网民更坚信她八成怀孕了。

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陈小春3日在IG晒出，以甜蜜的“老公视角”替应采儿和Jasper的合照照。照片中，应采儿身穿开V白上衣、内搭橘色比基尼，还一手放在肚子旁边、一手护着儿子，画面温馨。

不过值得注意的是，陈小春在贴文中写下：“My My My”3个单字，让网民一度坚信应采儿真的怀孕了。从画面上看来，若只有应采儿和Jasper，应该只需写2次“My”，他却多说了1次，并附上爱心符号，让网民猜测是否暗示老婆肚子怀有宝宝。

应采儿和老公陈小春2010年结婚后，育有一子Jasper，一家三口的可爱互动，吸引大批粉丝的喜爱。早前她就曾透露想生二胎的心愿，更在po出的照片中，身旁放着一罐“孕期用复合维生素”，更意有所指地说：“做游戏都要有队友，我采鹅队已经有队友啦，那另一队呢？”更表示：“做妈妈从来不孤单。”

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