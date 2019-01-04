伦敦股市跌0.62% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于6692.66点，比前一交易日下跌41.57点，跌幅为0.62%。欧洲三大股指当天全线下跌。

（英国．伦敦3日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数3日报收于6692.66点，比前一交易日下跌41.57点，跌幅为0.62%。欧洲三大股指当天全线下跌。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中消费类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：服装零售商Next股价上涨4.14%，超市连锁企业乐购股价上涨4.07%，威廉莫里森超市连锁公司股价上涨2.24%，制药公司阿斯特捷利康股价上涨1.81%，英国联合食品集团股价上涨1.45%。

当天伦敦股市成份股中矿业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：俄罗斯钢铁生产商EVRAZ股价下跌7.74%，英国奢侈品集团博柏利股价下跌5.91%，嘉能可股价下跌4.76%，软件公司赛奇股价下跌4.54%，希思科保险公司股价下跌4.40%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4611.48点，比前一交易日下跌77.91点，跌幅为1.66%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10416.66点，比前一交易日下跌163.53点，跌幅为1.55%。（新华社）