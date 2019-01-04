澳洲再传水果藏针·吃绿葡萄手被针刺伤 去年在澳洲造成重大农损与民众惊恐的水果藏针事件，再传有新案例。墨尔本一对夫妇在超市购买一盒绿葡萄，周二晚上食用时，已经怀孕的妻子手被针刺伤，仔细一看才发现一颗绿葡萄中藏着一支针。

（图：网络照）

（澳洲．墨尔本3日讯）去年在澳洲造成重大农损与民众惊恐的水果藏针事件，再传有新案例。墨尔本一对夫妇在超市购买一盒绿葡萄，周二晚上食用时，已经怀孕的妻子手被针刺伤，仔细一看才发现一颗绿葡萄中藏着一支针。当地警方已介入调查。

广告

来自墨尔本的哈萨与艾斯布瑞夫妇，周二下午在当地连锁超市购买一盒绿葡萄，晚上饭后准备要吃，艾斯布瑞在整理葡萄时手指突被针刺到流血，夫妇二人立刻将整盒葡萄逐一检查，发现有2颗葡萄内藏有金属缝衣针。

哈萨说：“这让我们非常害怕，我以为事件已经过去了！”。艾斯布瑞说：“感谢上帝让怀孕的我避开把针吃下去。”

证实这起事故的连锁超市《Woolworths》发声明说：“我们已经收到相关报告，将与调查的执法单位保持密切合作。”