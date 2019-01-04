东尼：减航线增飞机使用率．亚航X今年料攀高峰 亚航X（AAX）联合创办人丹斯里东尼费南达斯表示，在减少航线和成本，以及增加飞机使用率后，2019年将是亚航X历来最佳的一年。

（吉隆坡3日讯）亚航X（AAX,5238,主板消费产品服务组）联合创办人丹斯里东尼费南达斯表示，在减少航线和成本，以及增加飞机使用率后，2019年将是亚航X历来最佳的一年。

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他在推特发表一系列推文表示，亚航X是价值最被低估的航空公司，并且“已经完成了所有艰苦的工作”，这包括削减“愚蠢的路线”，重新谈判飞机租约，提高利用率和削减成本。

此外，他补充说，其竞争对手（即国营航空公司马航）已“停止补贴”。

“这家航空公司烧掉纳税人的钱，导致了亚航X的最大问题。那已经结束了。”

在亚航X的联号公司中，东尼形容泰国亚航X“正在咆哮”，而印尼亚航X目前“停滞不前”。

去年11月，在亚航X任命来自泰国的纳达布拉纳斯利担任集团首席执行员之后，东尼及联合创办人卡玛鲁丁双双退位，采取更加不干涉的态度。纳达布拉纳斯利曾是泰国亚航X的负责人。

在截至2018年9月30日结束的第三季业绩中，印尼亚航的营运亏损2230万令吉，前期获利541万令吉。泰国亚航X营业亏损扩大至1890万令吉。

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该航空公司此前曾宣布，由于经营环境充满挑战，印尼亚航X将于本月停止定期营运，此后将作为非定期商业航空公司营运。

同时，东尼在推文中说，未来一年该航空公司将推动其辅助部门的发展，在空中巴士A330neos和A321LR交机下，将未来10年形容为“超级刺激”，提供空中客车A330neos以及A321。

亚航X集团共订购了70架A330neos。

在之前东尼受访时表示，正在研究将部份订购的A330neos转换为较小的A321LR的可能性。