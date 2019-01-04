股价大涨16%．达业：料因优先股完成 达业集团（TATGIAP）周四股价大涨16.13%，迫使公司出面解释股价暴涨料与不可赎回可转换优先股（ICPS）计划完成有关。

（吉隆坡3日讯）达业集团（TATGIAP,5178,主板工业产品服务组）周四股价大涨16.13%，迫使公司出面解释股价暴涨料与不可赎回可转换优先股（ICPS）计划完成有关。

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达业集团周四以31仙平盘开出，随后在量能涌现下，股价开始节节攀高，最高见37仙，起6仙或19.35%，写下52周新高，最后收在36仙，涨5仙或16.13%，成交量为1411万5900股。

该公司发文告表示，ICP S和凭单计划于周四完成上市和报价，除却上述原因，董事部在谘询所有董事后并未察觉任何可以解释股价暴涨的原因。

达业集团是在2018年4月宣布，建议落实一系列企业活动，包括削资、多元化业务至建筑、产业发展及产业投资、以及以2配8比例配售ICPS，再以2送1比例配送8530万6701张凭单。