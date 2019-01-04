去年末季国内合约暴跌至40亿．建筑商往东马狮城寻新财路 2018年末季上市建筑公司获取的国内合约按年暴跌64%和按季挫30%至40亿令吉，拖累12个月累积国内合约下滑37%至183亿令吉，丰隆研究预期合约流量将持续减缓，建筑商将转移焦点至东马或新加坡，以寻找新的盈利来源。

（图：马新社）

（吉隆坡3日讯）2018年末季上市建筑公司获取的国内合约按年暴跌64%和按季挫30%至40亿令吉，拖累12个月累积国内合约下滑37%至183亿令吉，丰隆研究预期合约流量将持续减缓，建筑商将转移焦点至东马或新加坡，以寻找新的盈利来源。

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全年合约下滑37%至183亿

由于政府2019年的发展开销预计下滑0.4%至547亿令吉，丰隆预计未来颁发的工程合约将持续减缓。

根据丰隆研究统计，去年累积国内与海外合约，分别按年下滑37%及85%至183亿及4亿零600万令吉。

末季国外合约按年下滑90%至1亿4800万令吉，全为来自新加坡的打桩项目，说明该国的民用基建项目仍强稳。

在国内建筑领域前景放缓及新加坡地理邻近下，丰隆预计更多国内建筑商将竞标海外合约，其中有意竞争的公司包括金务大（GAMUDA,5398,主板建筑组）、金轮企业（KIMLUN,5171,主板建筑组）及双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）。

丰隆预计，政府2019年将推出小型基本基建项目如道路修复、医院、水源、下水道及乡村开发项目，但料不足以激发该领域的花火。

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但丰隆不排除总值50亿令吉第二阶段巴生河流域双轨铁道项目、东海岸衔接铁道（ECRL）和沙巴泛婆罗大道的潜在重启，可缓和围在绕建筑领域的悲观情绪。

由于砂拉越首长在搁置古晋轻快铁项目后，表明将专注于州内水务相关及乡村道路项目，促使建筑商有意竞标该项目。

该些项目的融资取自310亿令吉砂州储备金，料可避免联邦政府缩减拨款的风险。

砂州预计将在短期内公开招标，总值110亿令吉的沿海公路及第二主干道项目。

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丰隆认为，国内建筑前景将持续具挑战性，预计短期内不会有明显的改善。

尽管如此，过去2年颁发的大量工程，令订单比率偏高（平均覆盖率4.5倍）。加上估值触底（股价对账面值为0.5倍），将缓冲建筑股因短期内领域前景低迷导致的进一步下行风险。