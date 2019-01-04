刘镇东：反对利用拨款牟私．“火箭议员助理没涉及” 柔佛州行动党主席刘镇东指出，柔州希盟4党严厉反对任何承包商利用选区拨款机制谋取私利，同时强调，没有任何行动党国州议员助理涉及其中。

（柔佛．新山3日讯）柔佛州行动党主席刘镇东指出，柔州希盟4党严厉反对任何承包商利用选区拨款机制谋取私利，同时强调，没有任何行动党国州议员助理涉及其中。

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他今日发表文告，针对日前传出有柔佛的县署所委任的承包商冒充议员助理，向拨款受益者收取30%佣金一事，声明希盟4党的立场。

他重申，柔州希盟4党州领导于去年12月1日召开的会议中议决，严正反对任何承包商利用现有选区拨款机制谋取私利。

“我要强调，行动党国州议员的助理并未涉及其中。”

刘镇东指出，根据柔州政府的选区拨款程序，州议员在鉴定所需要发放的拨款后，将由县署安排承包商直接与受益者接洽。

他呼吁，发现类似“干捞”事件者，应果断向州大臣署以及反贪污委员会等执法机构举报。

同时，该党也呼吁州政府重新检讨选区拨款机制，尽可能直接将拨款存入受惠单位的银行户头，逐步停止承包商居中接洽的制度安排，以便杜绝此类事件重演。

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他指出，任何希盟国州议员助理一旦被发现试图从选区拨款中抽佣或谋利，都将受到严厉对付。