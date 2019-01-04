亚股疲软．闪崩打击汇市 人行变相降准，缓和了亚股的跌势，菲律宾、马股、印尼和澳洲股市逆市上扬。日本市场休市。

一个苹果造成的灾情；苹果发布近20年来首次营收预警，亚洲供应链个股灰头土脸，主流电子股成卖压中心；汇市更因此发生闪崩。

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人行变相降准，缓和了亚股的跌势，菲律宾、马股、印尼和澳洲股市逆市上扬。日本市场休市。

苹果自2007年以来首次发布预警。股价在周三盘后交易中重挫8%，该消息还在假期汇市成交清淡之时触发“闪崩”，投资者纷纷涌向低风险资产，日圆兑多数主要货币在数秒内飙涨。除了日圆暴涨，新元也小升0.1%，但其他亚币全倒，韩元贬1%、新台币贬0.3%、人民币贬0.2%，印度卢比和印尼盾各贬0.3%和0.14%。

马币兑美元小跌至4.1410。

亚股普遍疲软，人行变相降准扶持，上证指数跌0.04%，港股挫0.26%，台股跌0.65%，韩股下滑0.81%。澳元大跌带动出口股，澳股逆涨1.23%，菲律宾飙2.56%，马股和印尼各升0.46%和0.64%。

美国原油跌0.63美元，报每桶45.91美元；布兰特油跌0.27美元，至54.64美元。

金价随美元走软而上涨，纽约期金涨0.27%，报每安士1288.12美元。棕油疲软，基准3月货跌15令吉，报每公吨2151令吉。