钟少云：接投诉后留意动向．已解雇涉收酬金助理 公正党地不佬区国会议员钟少云已于去年12月31日，解雇一名因为被指在处理民生投诉时收取酬金，以及背地里行职务以外的工作的私人助理。

（柔佛．新山3日讯）公正党地不佬区国会议员钟少云已于去年12月31日，解雇一名因为被指在处理民生投诉时收取酬金，以及背地里行职务以外的工作的私人助理。

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他接受星洲日报访问时说，他曾接获民众投诉，指该名年届中年的私人助理在处理选区民生投诉时，向投诉人收取酬金。

他说：“我曾向他求证，可是他说没有，我也没有相关证据，因为有关投诉人非当事人。不过，我过后开始留意他。

“他（指助理）的工作是协助我打信、安排行程、准备国会时的讲稿等，可是我发现他也处理选区民生投诉。”

他表示，他已有两名助理全权处理选区民生投诉，轮不到对方处理，但对方依旧故我，因此只有解雇对方。

他说，对方知道被解雇后只是保持沉默，没有太大的反应。

他说：“我昨天又接到投诉，指那名助理在1月1日曾出席一项慈善活动，还在会上派发一家购物中心的购物礼券。

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日后聘助理会更小心

“收到礼券的民众过后到有关购物中心购物时，才发现礼券无法使用。由于民众知道他是我的助理，于是向我投诉。”

钟少云表示，对方是于去年9月毛遂自荐要求任用他，对方在录用后也表现得主动、积极、守时。

他说，该名助理的行为，让他日后在聘请助理时会更加小心。

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他说，他目前有4名助理，其中一人负责马来社会事务，两位负责民生投诉，还有一人则协助处理拨款、服务中心事务。