未入账销售2.27亿．吉星盈利能见度少于一年 吉星机构（CRESNDO）首9个月核心净利虽符合预期，惟产业未入账销售2亿2730万令吉，未来盈利能见度少于一年。

（吉隆坡28日讯）吉星机构（CRESNDO,6718,主板产业组）首9个月核心净利虽符合预期，惟产业未入账销售2亿2730万令吉，未来盈利能见度少于一年。

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肯纳格研究表示，该公司首9个月核心净利报2620万令吉，相等于全年预测的84%。产业销售达2亿2140万令吉，相等于该行预测销售的95%，肯纳格预测销售为2亿3400万令吉。

该公司营业额涨6%，归功产业与建筑业务报捷，不过核心净利下滑了15%，归咎较少工业产业账目认列，导致营运赚幅跌2.1基点、较高贬值折旧开销及利息成本，其中折旧开销与利息成本各走高81%及16%。

肯纳格说，该公司目前手握2亿2730万令吉未入账销售，未来盈利少于一年。不过，该公司计划未来在柔佛推出222个产业项目，主打可负担房屋。

表示基于该行调整追踪组合，因此不再追踪该股，而较早给予该股的评级为同步大市，目标价为1令吉30仙。