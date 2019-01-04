马股牛熊角力 马股在2019年开局失利后，由于印度降低棕油进口税的利好消息带动种植股上涨，周四取得小反弹，一度上涨12.67点至最高1680.78点。

马股在2019年开局失利后，由于印度降低棕油进口税的利好消息带动种植股上涨，周四取得小反弹，一度上涨12.67点至最高1680.78点。

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马股以1675.16点高开，不到一小时触及最低点1666.22点随后反弹，午盘窄幅波动，以1675.83点挂收，全天扬7.72点或0.46%富时全股指数扬43.98点或0.39%，至11436.41点；创业板指数跌25.39点或0.59%，至4264.15点。

全场牛熊角力，上升股为366只，下跌股则366只及379只平盘。总成交量达17亿5814万4500万股，总成交价为12亿2267万零779令吉。

周三传出大马原棕油期货大涨，带动种植股上扬，联合种植（UTDPLT,2089,主板种植组）领涨26仙，居銮（KLUANG,2453,主板种植组）与森种植（SIMEPLT,5285,主板种植组）亦分别扬22仙和16仙。

益纳利美昌（INARI,0166,主板科技组）惨遭套利，以8519万8900股成交量为全场第三最热门股，全天跌20仙。