《古惑仔》陈浩南细细粒经典重聚！黎姿忆当年拍戏难忘一幕 郑伊健近日为宣传演唱会，每星期跟一位好友嘉宾访谈，日前就跟当年《古惑仔》女主角黎姿（现名马黎珈而）聚首，畅谈昔日《古惑仔》的拍摄点滴，二人异口同声表示大家没有大改变，相比从前只变得成熟而已。

（图：香港明报）

（香港4日讯）郑伊健近日为宣传演唱会，每星期跟一位好友嘉宾访谈，日前就跟当年《古惑仔》女主角黎姿（现名马黎珈而）聚首，畅谈昔日《古惑仔》的拍摄点滴，二人异口同声表示大家没有大改变，相比从前只变得成熟而已。

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郑伊健笑言最难忘是黎姿当年的饮歌《白恤衫》，更即场唱了几句，让黎姿忍不住大笑。提到当年“古惑仔”年代，黎姿指以前是歌手身份，电影中造型却很前卫，经常穿上性感超短迷你裙，“曾经心想怎么办呀！不过有伊健顶住，有他就有最佳出品。”向来畏高的她，更记得有场戏被追斩，一路跑到屋村檐篷从高处一跃而下，最初以为有替身安排，但真的拍摄时却要亲身去跳，当时十分害怕。

《古惑仔》剧照。

素颜现身机场

黎姿携三女外游返港

另一方面，黎姿在元旦假期后，昨日下午约2时许，与三名女儿外游返港现身机场，随行有私人保镳和工人姐姐帮手携行李。戴上眼镜的黎姿穿轻便装束，身形甚苗条，素颜的她搭完飞机依然神采飞扬，不愧为“冻龄女神”。

她一马当先带头步出机场，一对8岁的双胞胎女儿马家蔚与家镁穿着粉红姐妹装，其中一个跟黎姿非常相似。至于6岁么女Pegella则穿白色衫并背着小背包，虽然她跟两位家姐年龄有两岁之差，但身高却相若。她们乖乖跟随工人姐姐。追问黎姿从何地旅行返港？她只低头甜笑不语，再边走边拨手机。其间女儿上前想拉着妈妈，黎姿即示意她跟在身后。最后黎姿上车离开前，终于开腔说话，她说：“新年快乐，辛苦了！”（香港明报）