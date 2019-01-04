陈文福：没经过中间人．拨款直接汇董事部户头 安邦区发展华小工委会常委陈文福指出，无论是联邦政府还是州政府的拨款，都是汇入董事部银行户头，而邀请州议员出席学校活动的拨款也是通过支票汇入董事部户头。

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）安邦区发展华小工委会常委陈文福指出，无论是联邦政府还是州政府的拨款，都是汇入董事部银行户头，而邀请州议员出席学校活动的拨款也是通过支票汇入董事部户头。

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他对星洲日报说，这些给予学校的拨款没有经过中间人，也没有听说过有人索取回扣。

对于柔佛州麻坡一些学校获得的拨款会有中间人索取回扣的佣金，他感到不解。

也是安新华小董事的他说，该校以前举行募款活动时，邀请莲花苑区前州议员张菲倩出席活动，她拨款赞助的2000令吉也是通过支票，交给学校董事部。

他说，雪州政府一年两次开放让学校提呈报告申请拨款维修学校也是以支票支付，董事部代表前往接领支票，也是注明汇入董事部户头。

柔佛麻坡某议员拨给选区内华小作为采购学校设备的款项，被爆出一名市议会所委派的承包商自称是议员助理公然向校方索取30%的佣金。

全国校长职工会总会长王仕发指出，目前来自教育部的拨款是通过电子转帐系统，汇入董事部户头，董事部交给承包商进行维修工程，较后再向教育部提呈报告。

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“多年前，教育部派出承包商到学校进行维修工程，再由教育部付款给承包商；马华前总会长丹斯里翁诗杰担任高教部副部长时提起款项被‘干捞’的议题后，教育部改为发出支票给董事部，由董事部自行找承包商进行工程。”

至于国州议员拨给学校的拨款，他说，不清楚有没有一套标准作业程序（SOP）。