英超巅峰对决·曼市破红军不败金身 英超联赛第21轮的最后一场比赛3日在利物浦与曼市之间进行，结果曼市凭借主场之利以2:1战胜领跑的利物浦，重归次席的同时也将双方的差距缩小到4分。

阿奎罗（前）为曼市拔得头筹，助主队以2比1打破利物浦在英超的不败金身。（图：法新社）

（英国．伦敦3日讯）英超联赛第21轮的最后一场比赛3日在利物浦与曼市之间进行，结果曼市凭借主场之利以2:1战胜领跑的利物浦，重归次席的同时也将双方的差距缩小到4分。

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利物浦本赛季20场联赛不败的纪录也因此画上了句号，这场胜利意味着赛季下半程英超冠军的争夺将更加激烈。21轮过后，利物浦积54分继续领先，曼市以50分列第二，热刺以48分位居第三。

曼市主帅瓜迪奥拉赛后说：“如果我们输掉了今天的比赛，冠军争夺基本上就宣告结束了。现在我们与他们只差4分，虽然同样需要继续努力，但至少给了我们很大的信心。”

利物浦第18分钟差点取得领先，马内有一脚射门击中门柱弹回，曼市球员斯通斯上前解围，结果球碰到本队门将埃德森弹向大门，斯通斯回身将球从球门线上救出，门线技术显示，只差1.1厘米皮球就越过球门线。

菲尔米诺（图）头球扳平后庆祝进球。（图：法新社）

对方的不幸随后变成曼市的幸运。第40分钟，贝纳尔多左路传中，阿奎罗在小禁区左侧从小角度将球打进。这是阿圭罗在主场与利物浦的7场对阵中，攻入的第七粒进球。

下半场利物浦逐渐占据上风。第64分钟，罗伯逊凌空将球传至门前，菲尔米诺头球破门，将比分扳成1平。第72分钟，曼市后场反击，斯特林中路妙传，快速插上的萨内禁区左侧劲射，球击中远角立柱钻入网底，曼市击败利物浦。

利物浦主帅克洛普赛后说：“我们输了比赛，但我告诉球员不要放心上，这不是一个最大的问题。你不可能一直控制比赛，如果我们运气略微好点的话，比分本来是2:2。”

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（新华社）

