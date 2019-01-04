紫盟羽球联赛·轻取香妃城·蒲种联军前二看俏 蒲种联军今日在紫盟羽球联赛中以13比8轻取香妃城，为力争前二名建立更大优势。

何艳美以3比2险胜叶仪，助蒲种联军以6比3扩大领先，图为她接球一幕。（紫盟羽联官方脸书照片）

（雪兰莪．赛城3日讯）蒲种联军今日在紫盟羽球联赛中以13比8轻取香妃城，为力争前二名建立更大优势。

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蒲种联军在前四场就提前以12比5锁定胜利，包括男单李卓耀、女单何艳美、男双王耀新与陈文宏及混双林钦华与吴芷柔，皆取胜，只有兼任男单的陈健铭落败，但无关大局。

李卓耀在首场男单赛中以3比1拿下林宗庆（译音），何艳美以11比3、9比11、11比2、7比11、11比2力挫香港外援叶仪，耀新与文宏则以直落3局11比7、11比4、11比7轻取黄天赐与叶睿庆，建立9比3领先的绝对优势。

前4场锁定胜局

钦华与香港外援吴芷柔联手经历5局激战，才以11比8、11比6、9比11、6比11、11比10险胜对手莫哈末里祖安与叶睿晨，助蒲种联军以12比5提前锁定胜利。

重打男单的陈健铭，在最后一场对阵黄俊彦，最终以11比5、8比11、9比11、9比11落败。

在昨日的比赛中，将在1月5日正式成为自由人的吴蔚升，与谢俊康搭档，以3局11比8、11比8、11比3大胜地不佬市陈蔚元与王昌荣，帮助球队八打灵以9比2打败地不佬市。

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蔚升大勇欲吸引赞助商

吴蔚升昨日在赛后说：“我在紫盟羽联的优越表现将帮助我在成为自由人后更容易地找到赞助商，我尽力在每一场比赛打出最好的表现。”吴蔚升在国际赛的搭档是陈蔚强，两人是里奥男双亚军。

男双的胜利加上张育汉（男单）、梅拉妮（女单）、陈堂杰与白燕薇（混双）、詹俊为（男单）都纷纷告捷，促使八打灵最终以15比4轻取地不佬市。

甲洞保持冲击前二机会

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在较后的比赛，甲洞保持着冲击前二的竞争力，以10比7打败大山脚全星，这场胜战把甲洞推上一个位置至第4，共积52分。

初赛阶段的单循环赛，头两名球队将直接晋级1月24至27日在云顶举行的决赛。

第二阶段将于2019年1月11至13日同样在赛城Gem In Mall举行。