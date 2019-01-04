郭素沁：打脸业者污辱大马．勿进口“不含棕油”产品 原产业部长郭素沁呼吁本地消费品进口商和霸级市场业者，今后不要从外国入口附有“不含棕油”标签的消费产品，因为这么做等同打脸本地油棕业者，也污辱马来西亚。

（布城3日讯）原产业部长郭素沁呼吁本地消费品进口商和霸级市场业者，今后不要从外国入口附有“不含棕油”标签的消费产品，因为这么做等同打脸本地油棕业者，也污辱马来西亚。

广告

她今日在部门新闻发布会后，受询及一些商家售卖“不含棕油”的消费品问题说，希望本地商家能了解欧盟抵制我国棕油的做法，对本地油棕小园主所带来的伤害。

“我恳请本地商家注意，若发现外国产品有贴上‘不含棕油’的标签，尽量不要进口。”

郭素沁说，假如商家们不听劝告，她会向贸消部投诉。

“我其实之前已经会见贸消部长拿督赛夫丁，他的部门已经知道有这回事。我们现在要收集更多的证据。”

英文报当场向部长出示图片，其中一张是著名瑞典公司IKEA所售卖的冰琪淋，另外一张是超市出售的花生酱，附上“不含棕油”的标签。

“我本身也有收到转发的图片，只是我们派人去IKEA视察和检查，却发现没有这情况。”

广告

有关记者后来指该张图片是在柔佛地不佬的IKEA拍摄，部长表示会再派人调查。