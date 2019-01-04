孟晚舟案发生至今·已有13名加拿大人在中国被捕 加拿大外交部表示，自12月1日华为财务长孟晚舟在温哥华被捕以来，有13名加拿大人陆续在中国遭到拘留，其中至少8人已获释。

（加拿大·多伦多3日讯）加拿大外交部表示，自12月1日华为财务长孟晚舟在温哥华被捕以来，有13名加拿大人陆续在中国遭到拘留，其中至少8人已获释。

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环球邮报（Globe and Mail）今天报道，加拿大逮捕孟晚舟后，只有3名加拿大公民在中国被捕的消息被公开。但加拿大外交部发言人贝鲁勃（Guillaume Berube）向环球邮报表示：“外交部得知，不包括香港在内，12月1日以来，已有13名加拿大公民被扣留在中国，确认其中至少有8人已经获释。”

3名已知被捕加人分别是加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor）以及教师麦克弗（Sarah McIver）。其中，麦克弗于12月在中国教英语时被捕，她是已获释的8人之一，现在已返回加拿大。

12月1日以后被捕、至今仍被扣留在中国的5名加人，除康明凯、史佩弗外，另有3人身份不明。加拿大外交部没有透露其他被拘留者身份。

环邮指出，加国官员表示，因涉嫌违法在中国被捕并面临法律诉讼的加拿大人，目前约有200名；其中多人已被保释或服刑中。

消息来源指称，在中国被捕的加拿大人数，近年来相对稳定，并没有明显增加或减少。相比之下，现在有近900名加拿大人被拘留在美国。

美国国务院今天提醒公民前往中国旅行时要谨言慎行，慎防中国任意执法。加拿大政府并未更新对中国的旅行建议。

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（中央社·记者：胡玉立·编辑：陈永昌）